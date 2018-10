Bereits ab der ersten Schulwoche startete der instrumentale Unterricht an der Musikschule Region Wagram. Die zahlenmäßig meisten Schüler kommen aus Kirchberg am Wagram und Grafenwörth, gefolgt von Absdorf, Grafenegg und Fels am Wagram. Speziell der Musikunterricht in Kooperation mit den Volks- und Mittelschulen erlaubt es den Pädagogen, auch am Vormittag in der Klasse zu stehen. Die Singklasse Absdorf hatte ihren ersten Auftritt bereits im Rahmen der „50 Jahr Feier“ der Volksschule. Parallel dazu startete auch die Bläserklasse. So hat sich an der Volksschule Absdorf ein Musik-Schwerpunkt mit diesen beiden Klassenunterrichten etablieren können. Auch in Grafenwörth ist die neue Bläserklasse schon aktiv beim Proben.

Im Instrumentenkarussell darf jedes der 19 Kinder ein Instrument ausprobieren. Nach diesen ersten Wochen suchen sich die Kinder, in Absprache mit den Pädagogen, die Instrumente selbst aus. Es ist ein großes Ereignis, wenn das erste Mal das Bläserklasseninstrument mit nach Hause genommen werden darf.

Um den Unterricht möglichst nachhaltig zu gestalten, können bereits die Anfänger am Nachmittag in der Mini- und in der Juniorband das Gelernte gezielt und auf den Lernfortschritt zugeschnitten umsetzen.

Die Juniorband wird bereits am Sonntag, 28. Oktober, beim Herbstkonzert im Haus der Musik in Grafenwörth zu hören sein.