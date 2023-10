Bäuerinnen Absdorf besuchten die Volksschule

Die Schulaktion der Bäuerinnen in der Gemeinde Absdorf hat schon Tradition. Auch heuer verbrachten Gemeindebäuerin Maria Dam-Schrattenholzer und Katrin Wechselauer wieder vier Stunden mit den insgesamt 27 Kindern der zweiten Klassen der Volksschule Absdorf, um ihnen zu vermitteln, dass gesunde Ernährung wichtig ist und dass es eigentlich ganz einfach ist, in Absdorf regionale und saisonale Produkte zu kaufen.

Ein Lebensmittel stand dabei im Mittelpunkt: der Kürbis. Die Bäuerinnen hatten viele unterschiedliche Kürbisse mitgebracht, besprachen mit den Kindern, was man daraus alles machen kann und wie das Kürbiskernöl entsteht. Durch kleine Kostproben kamen die Kinder auf den Geschmack, gaben dem vielleicht bisher noch nicht so gern gegessenen Kürbis eine Chance und am Ende befanden viele den grünen Aufstrich für gut.

„Wir danken dem gesamtem Schul- und Lehrerteam, dass die Bäuerinnen jedes Jahr mit offenen Armen empfangen werden und die Stunden mit den Kindern gestalten dürfen, um dieses wichtige Thema den jüngsten Absdorferinnen und Absdorfern näherzubringen“, sagt Dam-Schrattenholzer.