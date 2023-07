Erfolgreiches Shopping bei Tullner Outlet-Tagen

Bei der von der Stadtgemeinde Tulln organisierten Outlet-Tagen war die Wirtschaftskammer NÖ erstmals mit der Regionalitätskampagne #ichkauflokal als Kooperationspartner mit an Bord. WKNÖ-Vizepräsidentin Nina Stift, selbst Chefin eines großen Modehauses in der Bezirkshauptstadt betont: „Unsere Kampagne setzt jetzt auch verstärkt auf die Unterstützung lokaler Einkaufsveranstaltungen. Hier erreichen wir mit der wichtigen Botschaft von #ichkauflokal die Bevölkerung direkt vor Ort, wo viele unserer Betriebe zu finden sind. Der lokale Einkauf wird so zusätzlich unterstützt.“

Am Tullner Hauptplatz wurde die lokale Bevölkerung bei einem eigenen Stand über den Nutzen der Kampagne informiert. Außerdem gab es vor Ort ein Gewinnspiel, bei dem „Tullner Zehner“ im Gesamtwert von 800 Euro ausgespielt wurden. Voraussetzung für die Teilnahme war ein Einkauf bei den Tullner Betrieben.

Zur Kampagne: #ichkauflokal weist auf gesellschaftliche, betriebliche und volkswirtschaftliche Leistungen lokaler Betriebe hin und verstärkt das positive Image dieser. Weitere Infos unter www.ich-kauf-lokal.at sowie auf Instagram und Facebook.