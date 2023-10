Schulbibliothek in der Volksschule Judenau-Baumgarten neu gestaltet

Im Beisein von Bürgermeister Georg Hagl fand die feierliche Eröffnung der neugestalteten Bibliothek in der Volksschule Judenau-Baumgarten statt. Die Bibliothek ist offen im Haus angelegt, eine Lesenische mit Lesetreppe soll zum gemütlichen Schmökern in den neuen Büchern einladen. Neben Lesestoff und Klassenlektüren für alle vier Schulstufen gibt es „Wissenskisten“ mit Sachbüchern. Diese sind mobil und können so auch in den Klassen im Unterricht eingesetzt werden.

Bei der Eröffnung wurde ein Gedicht von Kindern der 2a-Klasse vorgetragen und Regeln im Umgang mit den Büchern besprochen. Als Highlight wurden fünf Couchelemente in den knalligen Farben der Aula enthüllt. Lesekompetenz sei den Pädagoginnen dieser Schule ein Herzensanliegen, wie Direktorin Sigrid Sallfert betonte. Bürgermeister Georg Hagl versprach den Kindern, wenn sie sich an die Regeln halten und die Bücher achtsam behandeln, so werden seitens der Gemeinde jeden Monat ein paar neu Bücher angekauft.

Lehrer und Kinder gratulierten Direktorin Sallfert noch nachträglich mit einem Blumenstrauß zur Ernennung zur Oberschulrätin (die NÖN berichtete). Für neun Kinder, die im Oktober Geburtstag feiern, sangen Lehrer und Kinder ein Geburtstagslied. Auch dem „guten Geist der Volksschule“, Gemeindearbeiter Max Schüttengruber, gratulierten alle zum 30er, Direktorin Sallfert überreichte ein kleines Geschenk.