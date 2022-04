Bezirk Tulln: Die Urlaubslust ist da

Werbung

Auch das Reisen war in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt, in diesem Jahr dürfte sich das ändern. Die NÖN hat bei Reisebüros im Tullner Bezirk nachgefragt. Am Tullner Hauptplatz finden sich gleich zwei Büros: Raiffeisen-Reisen und Ruefa, in der Rosenarcade befindet sich TUI.

„Für viele Menschen sind Erlebnisse und besondere Begegnungen heute wichtiger als Eigentum und Besitz.“ Patrizia Weinberger (TUI)

Wir wollten wissen, was die Reisebüros zur Buchungslage und den heurigen Trends sagen. Roswitha Ohnewas, Filialleiterin Ruefa Tulln, kann es definitiv bestätigen: „Die Urlaubslust ist da! Der Ruefa Reisekompass hat gezeigt, dass heuer 84 Prozent der Niederösterreicher Urlaub machen wollen, über 58 Prozent planen sogar öfter als im Vorjahr wegzufahren. Das zeigt sich auch in den Buchungen. Ostern war jetzt schon sehr gut und in den Sommerferien zieht es ganz viele wieder ans Meer.“

Patrizia Weinberger (TUI) sieht aktuell einen großen Nachholeffekt, was das Reisen betrifft: „Die Menschen wollen wieder besondere Momente erleben, gerade nach der Zeit der Einschränkungen. Das sind andere Länder und Kulturen, der Urlaub, das Hotel oder aktiv sein in der Natur. Für viele Menschen sind Erlebnisse und besondere Begegnungen heute wichtiger als Eigentum und Besitz. Die Kunden buchen höherwertiger, sie leisten sich mehr, entscheiden sich schon vor der Reise bewusst für Extras und Zusatzleistungen. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist leicht gestiegen. Die beliebtesten Urlaubsdestinationen der Tullner sind Kreta, Antalya, Rhodos und Mallorca. Griechenland liegt klar auf Platz 1 in diesem Sommer, gefolgt von Spanien und Türkei.“

Bei Ruefa stehen aktuell Kroatien und Italien ganz hoch in der Gunst. Hier bietet das Reiseunternehmen ein umfangreiches Angebot für alle Selbstfahrer sowie attraktive Angebote als Flug-Pauschalreisen.

„Jetzt geht es wieder los. Zwar nicht so wie früher, aber viele Seniorengruppen buchen wieder Fahrten.“ Eva Schober von Schmidatal-Reisen

Die vergangenen Jahre haben viele neue, qualitäts- und sicherheitsbewusste Urlauber in die Reisebüros gebracht. Ihr Trumpf ist die Kombination aus fachlicher Beratung und Expertise – sowohl bei Fragen zur Destination, zur Anreise wie auch zu rechtlichen Aspekten wie etwa Stornobedingungen und Reiseversicherungen.

„Wir kombinieren für unsere Kunden verschiedenste Reisebausteine nach ihren Wünschen und buchen es als Pauschalreise ein. Das bedeutet, dass sie den vollen Schutz der Pauschalreiserichtlinien haben und noch dazu immer den Reiseexperten als direkten Ansprechpartner im Fall der Fälle“, garantiert Roswitha Ohnewas.

Aufgrund der guten Buchungseingänge hat TUI den Saisonstart vorgezogen. Nicht nur für die Sommermonate stehen die Chancen gut, wieder an die Buchungszahlen vor Corona anzuschließen, sondern auch kurzfristig ist der Wunsch nach Sonne, Strand und Meer groß.

Bereits im April startete das Sommerflugprogramm ab Wien nach Kreta, Rhodos, Mallorca, Antalya, Zypern, Apulien und Madeira. Zusätzliche Flugkapazitäten für die Osterferien ab Wien nach Hurghada, Gran Canaria und Teneriffa waren rasch komplett ausgebucht. „Wir sehen aktuell eine große Reiselust, auch die Buchungskurve zeigt deutlich nach oben“, freut sich Andrea Naplava, Büroleiterin im TUI Das Reisebüro Rosenacarde.

Auch bei Schmidatal-Reisen in Kirchberg am Wagram blickt man optimistisch in die Zukunft. „Jetzt geht es wieder los. Zwar nicht so wie früher, aber viele Seniorengruppen buchen wieder Fahrten“, sagt die Unternehmerin Eva Schober. „Und unsere Buslenker freuen sich, dass sie wieder fahren dürfen und rauskommen aus der Kurzarbeit.“

Angeboten werden Tages- und Mehrtagesfahrten. Für Rügen und Südtirol ist die Buchungslage sehr gut. Eva Schober: „Wir nehmen auch gerne Reisevorschläge entgegen. Glücklicherweise haben wir viele treue Stammkunden, die bei uns persönlich buchen. Auch in den schwierigen Zeiten sind unsere Kunden zu Schmidatal-Reisen gestanden.“

