Filmemacher Andi Leitner aus Feuersbrunn mit neuer Doku

Über das kulturelle Erbe auf der Grünen Insel berichtet Filmemacher Andi Leitner in der Dokumentation „Reisezeit Irland“ am Sonntag, 22. Oktober, um 16 Uhr in ORF 2. Andi Leitner aus Feuersbrunn begleitet in seiner neuen Reise-Dokumentation für ORF, 3sat und SRF erfahrene Trockensteinmaurer der Gartenbauschule Langenlois und der Obst- und Weinbauschule Krems nach Irland. Dort ist das Trockensteinmauern seit 2018 immaterielles Kulturerbe der UNESC0, in Österreich seit 2021.

Vor der einzigartigen Kulisse von Inis Oírr, einer der drei Aran Inseln in der Bucht von Galway gelegen, treffen sich alljährlich, Mitte September, erfahrene Steinmaurer, Archäologen, Steinmetze und Menschen, die von Steinen und Mauern begeistert sind beim „Feile na gCloch“ Steinfestival. Denn neben einer kleinen Siedlung mit nur wenigen Häusern überzieht ein riesiges Netz von Steinmauern Inis Oírr. Das lockt auch die Fachleute der Trockensteinmauernschule Österreich auf die Insel.

Von der Europäischen Kulturhauptstadt Galway führt der Weg weiter in den Westen zu den berühmten Connemara Ponys und der ersten transatlantischen Funkstation und schließlich zurück nach Dublin, wo sich der neue Trend des „Urban Sketchings“, des miteinander Zeichnens, großer Beliebtheit erfreut.