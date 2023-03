NMS Kirchberg am Wagram: Schulsportwoche nicht auf Schiene

Wenn einer eine (Bahn-)Reise plant, dann kann er was erleben … So erging es Martin Wagner, Lehrer an der NMS Kirchberg am Wagram. „Wir fahren im Juni auf Sommersportwoche nach St. Johann im Pongau“, berichtet der Klassenvorstand der 4a. Der Besitzer des Jugendhotels habe ihn schon vor längerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass eine Anreise auch mit dem Zug möglich sei. Daher informierte die NMS schon zu Schulbeginn die Eltern, dass das Top Jugendticket heuer besonders Sinn mache und die Eltern folgten diesem Appell.

„Jetzt im Februar wollte ich die Tickets (für die Schulsportwoche) bei der Bahn kaufen. Über die Schulcard ist das grundsätzlich sehr leicht möglich“, schildert Wagner. Auf der Buchungsplattform wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass eine Gruppenreservierung erforderlich sei. Es folgte die erste Enttäuschung: Für die gewünschte Zugverbindung war kein Gruppenkontingent verfügbar. Wagner rief bei der ÖBB an „und wurde leider sehr unfreundlich abgewiesen“.

Einzige Alternative: Buchen eines Busses

Der Lehrer sandte eine weitere E-Mail und bat freundlich um eine Alternative: „Darauf warte ich heute noch.“ Resultat: Wagner fragte bei einem Busunternehmen an. Auch dort war die Nachfrage groß, da der Juni ein starker Monat ist. Der Lehrer buchte, denn: „Das hätte ich vor Eltern sowie Schülern nicht vertreten können: Wenn wir auf unsere Sportwoche verzichten hätten müssen - und das aufgrund der Anreise.“

Bei der ÖBB kennt man die Problematik: Gibt es bei bestimmten Verbindungen bereits eine hohe Anzahl von Reservierungen oder ist auf einem Zug eine extrem hohe Auslastung zu erwarten, kommt es dazu, dass Reservierungsanfragen auch abgelehnt werden oder im Schulkonto als nicht mehr verfügbar gekennzeichnet sind. „An Starkreisetagen – wie z.B. kurz vor den Schulferien – können wir aufgrund der sehr hohen prognostizierten Auslastung unserer Züge nur ein sehr begrenztes Kontingent für Gruppenreisende zur Verfügung stellen“, sagt ÖBB-Pressesprecherin Julia Krutzler. Ist dieses am angefragten Tag bereits voll ausgeschöpft, müsse leider auf eine andere Verbindung bzw. einen anderen Tag ausgewichen werden.

Im Idealfall sollten Schulen die benötigten Sitzplätze buchen, bevor das restliche Ausflugsprogramm fixiert wird. Das ÖBB-Kundenservice habe sich bemüht, eine Alternative für die Klassenfahrt zu finden: „Leider wurde dann in dieser Zeit seitens der Schule bereits einem Busunternehmen zugesagt und die Reservierungsanfrage storniert.“

