Freie Kraft für Änderungen: Die gesundheitliche Komponente des Fastens

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

„Fasten ist für mich ein unverzichtbarer Teil meines Lebens. Es bedeutet innezuhalten, dem Organismus eine Auszeit zu gönnen und wieder mehr zu mir zu kommen“, sagt die Ernährungsberaterin Irmtraud Hochrieder aus Sieghartskirchen im Gespräch mit der NÖN.

Als selbstständige Fastenleiterin begleitete sie eine Vielzahl an Menschen zu einem leichteren und gesünderen Leben. Eine Fastengruppe hält ihr bereits seit 25 Jahren die Treue. „Das ist für mich eine große Wertschätzung und dafür bin ich sehr dankbar.“

Sie freut sich, dass Fasten so viel Zuspruch findet. In hektischen Zeiten sei das Fasten wie das Betätigen eines Reset-Knopfes, es ermögliche jederzeit neu anzufangen, die Ernährungs- und andere Gewohnheiten zu überdenken und zu ändern. „Durch das Fasten ist der Darm beinahe arbeitslos und die so gewonnene, frei werdende Kraft setzt kreative Gedanken frei. So ist das Fasten gerade bei Entscheidungsfindungen im Leben oft hilfreich“, erklärt Hochrieder.

Die Wissenschaft hat sich mit dem Fasten intensiv auseinandergesetzt und ihre positive Wirkung auf den Menschen nachgewiesen. Die Fastenexpertin dazu: „So ist zum Beispiel die Autophagie, die Erneuerung der Zellen, durch das Fasten belegt. Ich persönlich bevorzuge die Methode des ‚Buchinger Fastens‘, bei der mit Obst und Gemüsesäften, Suppen und Tee gefastet wird. Ein erfahrener Fastenleiter unterstützt die Erstfaster und hilft im Umgang mit auftretenden Fragen beim Fastenprozess. Auch Basenfasten bietet eine gute Möglichkeit, den Körper zu entgiften und zu entsäuern.“

Fasten sei eine präventive Kraft in der Gesundheitsvorsorge und stärke auch das mentale Wohlbefinden. „Wer sich einmal auf die Rituale, die ein Fastenkurs mit sich bringt, eingelassen hat und die positiven Effekte, die damit verbunden sind, am eigenen Leib gespürt hat, wird zum Wiederholungstäter“, spricht Hochrieder aus der Praxis. Sie selbst bietet derzeit keine neuen Fastenkurse an. „Aber vielleicht kommt auf mich noch Neues zu, die Begeisterung fürs Fasten bleibt.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.