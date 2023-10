Flohmärkte zugunsten Tiere in Königstetten

Seit mittlerweile über zwei Jahren öffnet „Retrofritzl“ - unter diesem Namen tritt er in Facebook auf - sein Haus. Hier veranstaltet er einen Flohmarkt. „Solange es mir gesundheitlich möglich ist, werde ich ihn weiterbetreiben“, sagt Retrofritzl. Hier findet man so gut wie alles: Kleidung, Schuhe, Accessoires, Deko, Küchenutensilien, CDs, DVDs, Schallplatten, Spielzeug und Spiele und vieles mehr. „Der Flohmarkt lebt von Sachspenden“, so der engagierte Königstettner. Zu den Öffnungszeiten kann jeder kommen und stöbern und dann so viel spenden, wie man möchte. Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs spendet Retrofritzl den gesamten Erlös immer Ende des Monats an die Tullner Pfotenhilfe und an die Tierhilfe Klosterneuburg.

Auf der Facebookseite „Tierhilfe Spenden Flohmarkt“ erfährt man die Öffnungszeiten des Flohmarktes (meist montags und freitags) und sieht aktuelle Fotos von den Flohmarktsachen und den Spendenübergaben. Außerdem gibt es in dieser Gruppe, die bereits fast 2.000 Mitglieder hat, regelmäßig online-Auktionen von wertvolleren Dingen.

Retrofritzl möchte sich bei allen Spendern bedanken. Doch auch seine Fans sind von seinem Engagement angetan: „Noch grösserer Dank gilt aber dir - auch im Namen aller Tiere - für deine Zeit und Arbeit, die du mit dieser tollen Aktion leistest.“