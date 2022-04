Revival der Dopplerhütte

Werbung

Die Wiener Immobilienunternehmer Alexander und Konstantin Varendorff (Bena Gruppe) erfüllen sich Jugendtraum und planen Revitalisierung des 1932 gegründeten Familienbetriebs.

Der Plan ist, die Dopplerhütte im Bestand zu erhalten, grundlegend zu sanieren und im Geist der 80iger und 90iger Jahre wiederauferstehen zu lassen. „Es soll das Clubhaus für alle alten und neuen zweiradaffinen Freunde werden“, sagt Varendorff.

Aufgrund des technischen Zustands und der erforderlichen Genehmigungen wird das Objekt selbst generalsaniert und nicht vor 2023 betrieblich genutzt werden können.

„Wir werden aber schon dieses Jahr – konkret zum ersten Mal am 6. Mai ab 12 Uhr - die Pforten des großen Parkplatzes wieder öffnen und vorläufig einmal einen Imbissstand mit regelmäßigen Öffnungszeiten an den Wochenenden betreiben“ ergänzt Sohn Adrian. „Den großen Veranstaltungssaal beim Parkplatz planen wir dieses Jahr als Klublokal oder externes „Büro im Wienerwald“ für unser Unternehmen und unsere Geschäftspartner zu nutzen, und ihn für das eine oder andere Event zur Verfügung zu stellen“, so Adrian Varendorff weiter.

Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Printausgabe der Tullner NÖN.

