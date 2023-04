Ein Wildtierunfall - was soll ich tun?

Am Ostermontag fand eine Familie aus der Marktgemeinde Atzenbrugg beim Bahnhof Tullnerfeld einen verletzten Feldhasen und war enttäuscht, dass sie ihm nicht helfen konnte: „Durch einen Anruf bei der Polizei Atzenbrugg erfuhren wir, dass die Jägerschaft zuständig ist. Über google konnten wir nur den Jäger aus Pixendorf ausfindig machen. Der Fundort zwischen den Parkplätzen nordseitig und dem Schotterwerk lag aber in Langenrohr und eine Telefonnummer des für diese Gemeinde zuständigen Jägers konnten wir nicht ermitteln. Letztendlich verschwand der Hase stark blutend und mit verletztem Hinterlauf ins angrenzende Feld.“

Die NÖN wollte wissen, wie man sich in so einem Fall korrekt verhält bzw. wie man ohne viel Aufwand den zuständigen Jäger kontaktieren kann. „Grundsätzlich ist es richtig, bei verletzten Tieren die Polizei zu verständigen, worauf diese im Regelfall die weiteren Schritte, also die Verständigung des Jägers, durchführt“, informiert Bernhard Schilcher vom Bezirkspolizeikommando Tulln.

Wildtiere verenden auch durch einen Kontakt mit einem Fahrzeug nicht immer sofort

Bezirksjägermeister Alfred Schwanzer sagt aber dazu: „Jedes verletzte oder kranke Tier, das sich in der Natur aufhält, zu versorgen, ist leider nicht möglich. Beutegreifer sind nicht unfehlbar, viele Tiere, die angegriffen werden, entkommen mehr oder weniger schwer verletzt. Außerdem gibt es speziell beim Feldhasen eine Reihe von Krankheiten, die abhängig von der Witterung, durch Ansteckung oder einseitiges Nahrungsangebot auftreten. Wildtiere verenden auch durch einen Kontakt mit einem Fahrzeug nicht immer sofort, sondern oft Stunden oder Tage später.“

Von den Jägern wurde für den Bezirk Tulln ein Plan erstellt, wo alle Reviere und Straßen eingezeichnet sind. Dieser steht der Polizei zur Verfügung, um bei Unfällen schnell einen verantwortlichen Jäger zu finden. Wichtig ist es, den Fundort exakt anzugeben. Aus Datenschutzgründen sei es nicht möglich, Kontaktdaten der Jäger öffentlich bekannt zu geben.

Wildtiere nicht berühren, nicht mitnehmen und nich eigenmächtig töten

Zwei wichtige Hinweise finden sich auf der Website der Tierhilfe Klosterneuburg: Erstens soll man verletzte Wildtiere nicht berühren. Zweitens dürfen jagdbare Tiere - Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase, Kaninchen, Marder, Dachs oder Fuchs aber auch Enten und Fasane - nicht mitgenommen oder eigenmächtig getötet werden, dies fällt unter den Tatbestand der Wilderei. Das gilt auch für Tiere, die durch die Kollision mit einem Kraftfahrzeug verletzt wurden. In diesem Fall ist ebenfalls der zuständige Jäger zu informieren.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.