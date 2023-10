Markus Poyer: „Als Landwirt muss man ein richtiger Unternehmer sein“

Weizen, Hartweizen, Buchweizen, Ackerbohne, Hafer, Dinkel, Roggen, Waldstauden-Roggen, Raps, Sonnenblume, Hanf und Lein. Diese zwölf Kulturen werden am Biohof der Familie Poyer, auch „Poyerhof“ genannt, in Ried am Riederberg (Bezirk Tulln) neben einigen Obstsorten angebaut und weiterverarbeitet.

Markus Poyer hat den 40 Hektar großen Hof gemeinsam mit seiner Frau Lisa im Jahr 2015 von seinem Vater übernommen. Ein Jahr davor wurde der Betrieb noch auf einen Bio-Betrieb umgestellt. „Für mich war klar, dass ich, wenn ich den Hof übernehme, einen Bio-Hof führen möchte“, erzählt Poyer.

Im Hofladen gibt es neben den prämierten Ölen auch Schnäpse, Liköre, Mehl und Marmeladen. Foto: Katrin Schinewitz

Der Familienvater wuchs am Bauernhof seiner Eltern auf, startete dann aber eine Karriere als Bankberater und Baufachmann bei der Strabag. Die Übernahme des Bio-Hofes erfolgte schließlich als „Quereinsteiger“. Seine Frau Lisa studierte Ernährungswissenschaften und legte schon immer Wert auf gesunde und biologisch produzierte Lebensmittel.

„Wir wollten den Hof erhalten und gleichzeitig sicherstellen, dass wir das mit unseren eigenen Werten und Ideologien vereinbaren können“, erzählt sie. Die Kinder sollten am eigenen Hof mit einem vielfältigen Angebot aufwachsen können und auch der Umweltgedanke spielt für das Ehepaar eine wichtige Rolle. „Die Bio-Landwirtschaft ist ein Faktor, mit dem man das Klima erhalten und schonen kann“, betonen die beiden.

Das Sonnenblumenfeld in Ried am Riederberg wird zum Teil noch von Hand geschert. „Das ist natürlich nur bei kleinen Flächen möglich“, betont Markus Poyer. Foto: Katrin Schinewitz

Auf Spritzmittel jeglicher Art wird am Poyerhof verzichtet. Auch auf jene, die laut Bio-Zertifizierung erlaubt wären. Um die Sonnenblumen vom Unkraut zu befreien, werden die Felder nach dem Einsatz des Schergeräts noch händisch nachgeschert. Bei kleinen Flächen sei diese Art von Arbeit noch möglich. „Am Anfang wurde uns oft gesagt, dass Bio bei uns aufgrund der lehmigen Böden nicht funktioniert“, sagt Poyer. Die Erträge bei Getreide seien zwar teilweise geringer als etwa im Tullnerfeld, aber trotzdem funktioniere der Erhalt der Bio-Landwirtschaft.

Neben dem Ackerbau, welcher für kleine Getreidehändler eher ein Nullsummenspiel sei, brauche man aber zusätzliche Standbeine. So könne man aus den verschiedenen Kulturen noch mehr rausholen. Der Hof der Familie Poyer ist kleinstrukturiert angelegt. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen Kulturen auf verhältnismäßig kleinen Flächen angebaut werden – der größte Acker ist 2,6 Hektar groß. Neben dem Getreideanbau haben die Poyers auch Streuobstwiesen und Obstgärten mit Dirndln, Brombeeren und vielen weiteren Obstsorten.

Doppelte „Ölkaiser“ auf der Messe Wieselburg

Die Vielfalt der Kulturen hat der Familie Poyer zu einem sehr wichtigen Standbein verholfen: der Produktion von kaltgepressten Ölen. Im Familienbetrieb werden Raps-, Sonnenblumen-, Lein- und Hanföl hergestellt und unter anderem im eigenen Hofladen verkauft. Die Öle aus Hanf und Lein wurden in den letzten Jahren jeweils mit dem Titel „Ölkaiser“ auf der Wieselburger Messe prämiert und kommen bei den Kundinnen und Kunden gut an.

Die Etiketten für die kaltgepressten Öle vom Poyerhof werden von Lisa Poyer selbst gezeichnet. Die Öle aus Hanf, Lein, Raps und Sonnenblumen kommen gut an. Foto: Katrin Schinewitz

Der selbst angebaute Speisehanf, welcher durch die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien sehr gesund ist, wird nicht nur zur Ölproduktion verwendet. Verkauft wird er auch in Form getrockneter Hanfsamen oder als Hanfpesto.

Dazu kommt die Produktion von Dinkel- und Roggenmehl, Dinkelnudeln, Marmeladen, Apfelsaft sowie verschiedenen Schnäpsen und Likören. Auch ein hauseigener Gin steht auf der Produktliste der Familie Poyer.

Einer von zwei mobilen Hühnerställen der Familie Poyer steht unweit vom Poyerhof in Ried am Riederberg. Haben die Hühner die Grasfläche abgefressen, wird der Stall verschoben. Foto: Katrin Schinewitz

Neben den selbst gemachten Produkten haben sich die Poyers vor einigen Jahren auch auf die Hühnerhaltung und den Verkauf von Eiern spezialisiert. „Wir waren auf der Suche nach etwas, das wir unseren Kundinnen und Kunden das ganze Jahr über anbieten können, und haben uns dann für die Hühner bzw. Hühnereier entschieden“, erzählt der Bio-Landwirt.

In zwei mobilen Hühnerställen werden insgesamt 340 Hühner gehalten. Der Vorteil: Die Ställe können verschoben werden, sodass die Hühner nach einiger Zeit auf neue Grünflächen kommen. Als Einstreu für die Hühner wird jener Dinkel verwendet, der selbst auf den Feldern angebaut wird. Die Eier verkauft Markus Poyer auf seinen regelmäßigen Marktbesuchen und im Automaten an der Hauptverkehrsstraße in Ried am Riederberg.

Was hinter einer Landwirtschaft steckt

Obwohl Lisa und Markus Poyer ihr Familienleben am Hof schätzen, wissen sie, dass oft mehr dahinter steckt, als auf den ersten Blick ersichtlich. Neben der Arbeit am Hof muss man sich auch auf unterschiedliche Kontrollen vorbereiten und immer auf dem neuesten Stand sein, was aktuelle Bestimmungen betrifft. „Hygiene-Kontrolle, Bio-Kontrolle, AMA-Kontrolle. Da kommt ganz schön was auf einen zu“, betont Poyer.

Auch Buchhaltung, Werbung und Marketing dürfen nicht vergessen werden. Um mit der Zeit zu gehen, ist der Poyerhof auch in den sozialen Medien präsent. Auch das koste, wenn man es gut machen möchte, viel Zeit. „Zeit, die man neben Kindern, Beruf und der Landwirtschaft nicht immer hat“, sagt Lisa Poyer, die neben der Arbeit am Hof auch noch als Lehrerin tätig ist. Markus Poyer weiß: „Einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen ist mittlerweile sehr komplex. Heutzutage muss man als Landwirt schon ein richtiger Unternehmer sein.“

www.poyerhof.at