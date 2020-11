Von 260 auf 400 – die Coronazahlen im Bezirk sind innerhalb einer Woche drastisch gestiegen. Im NÖN-Interview gibt Bezirkshauptmann Andreas Riemer einen Überblick über die aktuelle Lage in Tulln.

NÖN: Wie sieht der Alltag in der BH momentan aus?

Andreas Riemer: Es werden derzeit alle verfügbaren Mitarbeiter vorrangig für das Contact Tracing eingesetzt. Das heißt, dass abgesehen von den im jeweiligen Einsatzstab Tätigen auch alle anderen – soweit verfügbar – zumindest zeitweise, etwa am Nachmittag außerhalb des Parteienverkehrs, hier mitarbeiten. Logischerweise leidet darunter der „normale“ Dienstbetrieb, sodass es in einzelnen Verfahren durchaus zu Verzögerungen kommen kann. Dringende Erledigungen werden aber selbstverständlich trotzdem laufend wahrgenommen.

„Die Führung eines „Corona-Tagebuches“ ist auf jeden Fall sinnvoll.“

Wie läuft das Contact Tracing im Bezirk? Ist eine vollständige Rückverfolgung noch möglich?

Bis vor etwa einer Woche waren wir mit dem Contact Tracing – auch dank der personellen Aufstockungen (Bundesheer, kurzfristig eingesetztes Personal nach § 27a EpidemieG, etwa Studenten) – gut unterwegs. Durch die massiven Steigerungen der Infektionszahlen in der letzten Woche – teilweise 60 bis 70 pro Tag – sind auch wir an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Es war in dieser Situation nicht mehr durchgehend möglich, mit alle Kontaktpersonen binnen 24 Stunden Verbindung aufzunehmen, da ja pro positivem Fall mit durchschnittlich zehn bis zwölf Kontakten, manchmal auch wesentlich mehr, zu rechnen ist. So ist es in Einzelfällen also bereits zu etwas längeren Wartezeiten der zu Kontaktierenden gekommen. Diesen Umstand versuchen wir durch die Umschichtung von Personal im Haus in den Griff zu bekommen. Ein effizientes Contact Tracing war aber zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Wie viel Mehraufwand bringt Corona? Wie viele Telefonate müssen beispielsweise täglich geführt werden?

In der jetzigen Situation arbeiten die Contact-Tracer bis zu zwölf Stunden am Tag, inklusive Samstag, Sonn- und Feiertag. Diejenigen, die nicht direkt im Stab tätig sind, widmen zumindest rund ein Drittel ihrer Arbeitszeit auch Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Epidemie. Auf Grund der Zahlen an positiven Testergebnissen, von denen wir täglich erfahren, haben wir zwischen 300 und 600 Telefonate täglich. Daher ersuchen wir auch um Verständnis, wenn wir telefonisch bisweilen nur mehr schwer erreichbar sind.

Was kann jeder einzelne beitragen, um das Contact Tracing zu vereinfachen? Ist es sinnvoll, ein Kontakttagebuch zu schreiben?

Die Führung eines „Corona-Tagebuches“, in das man täglich stichwortartig seine Kontakte und deren Dauer einträgt, ist auf jeden Fall sinnvoll und kann im Ernstfall die Kontakterfassung wesentlich erleichtern. Generell sollten natürlich in der jetzigen Lage direkte körperliche Kontakte, zumal zu Außenstehenden, auf ein Minimum eingeschränkt werden.

„Die Abschätzung eines Trends ist seriöserweise nicht möglich.“

Welche Tipps haben Sie generell – wie sollen sich die Leute jetzt verhalten?

Grundlegend wichtig sind die bekannten Hygienemaßnahmen: möglichst mindestens zwei Meter Abstand von anderen halten, Mund-Nasenschutz bei Kontakt zu anderen, regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren, etwa nach dem Einkaufen oder sonstigen Besorgungen außer Haus. Längere Zusammenkünfte, vor allem in beengten Räumen, sollten bis auf Weiteres gemieden werden, etwa Familienfeiern, Partys, gesellige Beisammensein nach dem Sport und ähnliches. Hier kommt es zu den meisten Ansteckungen!

Was muss ich tun, wenn ich glaube, dass ich ein Verdachtsfall oder eine Kontaktperson bin?

Nach wie vor ist im Verdachtsfall die Nummer 1450 zu kontaktieren. Sollten Sie erfahren, dass Sie eine (mögliche) Kontaktperson zu einer infizierten Person waren/sind, sollten Sie sich sicherheitshalber, soweit möglich, in freiwillige Absonderung begeben und Ihren eigenen Gesundheitszustand beobachten.

Stichwort Quarantäne: Wie wird das im Bezirk kontrolliert?

Seitens der Polizei werden stichprobenweise Kontrollen der aktuell Abgesonderten durchgeführt. Wenn der konkrete Verdacht einer Missachtung der Absonderungsmaßnahmen vorliegt, wird die Polizei über Auftrag der BH tätig. Verwaltungsstrafen und in krasseren Fällen auch Gerichtsstrafen können die Folge sein.

Woher bekommt die Bezirkshauptmannschaft Informationen zu möglichen Fällen?

Positive Fälle werden der BH direkt über das EMS (Epidemiologisches Meldesystem des Bundes) elektronisch eingespielt. Sobald das erfolgt ist, wird mit der betroffenen Person telefonisch Verbindung aufgenommen, um die Kontakte und deren Risikoabschätzung abzuklären.

Wohin geht der Trend im Bezirk? Ab wann wird es kritisch (oder ist es das vielleicht bereits)?

Die Abschätzung eines Trends ist seriöserweise nicht möglich. Wir müssen allerdings mit weiter steigenden Zahlen rechnen und sind darauf vorbereitet. Wenn nötig, wird auch noch weiteres Personal für das Contact Tracing eingesetzt. Entsprechende Zusagen des Landes NÖ liegen vor.