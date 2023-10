Maria Ponsee: Anschnitt vom 290-kg-Kürbis

Michael Markl züchtet in Bärndorf Riesenkürbisse und erreicht damit bei der Prämierung laufend gute Plätze. In der Vergangenheit schnitt er am Monatsmarkt in Zwentendorf seinen größten Kürbis an und verteilte ihn unter den vielen Besuchern.

Nachdem es heuer keinen Monatsmarkt in Zwentendorf gab, brachte Michael Markl seinen Riesenkürbis Atlantic Giant zur Tauschhütte nach Maria Ponsee und schnitt den 290 kg schweren Kürbis mit einer Säge an und verteilte ihn beim Herbstfest vom Verein Dorfzeit an die Gäste. Allerdings war das nicht sein größter Kürbis.

Den größten Kürbis brachte er nach Retz zur Prämierung, konnte ihn jedoch nicht mehr heimbringen, denn das Transportauto gab durch so viel Gewicht den Geist auf.