Kinder lernten über „sicheres Rollen“

Gerade rechtzeitig zum Schulschluss fand in der VS2 Tulln die Pilotierung des Rollerworkshops der AUVA statt. In weiterer Folge soll der Workshop für Klassen in ganz Österreich zur Verfügung stehen und für mehr Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sorgen.

Inhalte des theoretischen Teils sind:

• Regeln zum Rollerfahren im Straßenverkehr (Infrastruktur, Verhalten)

• Unfallursachen und Gefahren

• Schutzausrüstung

• Basisinformationen zu anderen Trendsportgeräten

Im praktischen Teil werden unter anderem gemeinsame Fahrversuche mit dem eigenen oder einem KFV-Roller im Schonraum durchgeführt. Der Fokus liegt hierbei auf dem richtigen und sicheren Überqueren einer Fahrbahn. Speziell geübt wird das rechtzeitige zum Stillstand kommen bei der Gehsteigkante. Falls es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, werden das Halten am Gehsteig und das Überqueren der Straße auch in der Verkehrsrealität ausprobiert.

Das Ziel der Aktion ist, dass Kinder nach der Teilnahme die Verhaltensregeln zum Rollerfahren kennen, sich den Gefahren bewusst sind und das sichere Zum-Stillstand-Kommen geübt haben.