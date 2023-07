Pepco Shop hat jetzt neu eröffnet

Das Warten der Rosenarcade Besucherinnen und Besuchern hat ein Ende – die neue Pepco Filiale in der Rosenarcade Tulln hat ab sofort geöffnet. Im 15. Jubiläumsjahr der Rosenarcade erweitert die beliebte Marke mit ihrem vielseitigen Sortiment den Shop-Mix. Mit über 3.000 Filialen ist Pepco in 17 europäischen Ländern vertreten. 68 Standorte befinden sich in Österreich, einer davon neu in Tulln.

Handyshop Paun und Klipp sind innerhalb des Centers übersiedelt, um eine Fläche von rund 400m² im zweiten Obergeschoss für Pepco zu schaffen. „Wir sind ständig bestrebt, auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden einzugehen und unseren Shop-Mix entsprechend attraktiv zu gestalten und anzupassen. Daher sind wir stolz darauf, dass wir die internationale Marke Pepco für unseren Standort in Tulln gewinnen konnten“, sagt Center Managerin Katharina Gfrerer zur Neueröffnung.