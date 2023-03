Konzert von Musik- und Gesangverein Tulbing: Made in Austria

Die „Bunte Frühjahrstafel“ des Musik- und Gesangvereines (MGV) Tulbing hatte heuer das Motto „Made in Austria“. Den Auftakt machte die Junior Band Tulbing (Leitung: Johanna Kliment und Ferenc Regös) mit drei verschiedenen Stücken. Bei „Power Rock“ war auch die Mithilfe des Publikums gefragt. Kapellmeister Markus Winkler führte durch das Programm: „Von den Jüngsten kommen wir jetzt zum Männerchor.“ Dieser sang unter der Leitung von Joanna Resch das Volkslied aus dem Tullnerfeld „A guate Gsundheit“. Gemeinsam mit der Blasmusik wurde „Älplerisch g’sungen – älplerisch g’spielt“ auf die Bühne gebracht. Für viel Applaus sorgten die drei Stücke, bei denen Solistinnen bzw. Solisten zu hören waren: Bei „Mein Österreich“ begeisterte Bettina Marchhart auf dem Konzertflügelhorn, bei Joe Zawinuls „Birdland“ brillierte Andi Eckerl am Saxofon und bei „Heast as ned“ von Hubert von Goisern sangen und jodelten Astrid Marchhart und Jasmin Weißmann fantastisch.

Für Überraschung sorgte der Männerchor bei dem Wiener Volkslied „Oh du lieber Augustin“, denn Gernot Pohl rappte den coolen Augustin.

Viel Applaus erntete auch das Musical „Elisabeth“: Auch Landesstabführer a. D. Andreas Eckerl war begeistert: „Das hat die Blasmusik sehr gut gespielt.“

Andreas Eckerl und Markus Winkler überreichten auch die beiden Ehrungen: Karl Hemmelmayer erhielt die Ehrenmedaille in Gold sowie Johannes Pius Schärfl die Ehrenmedaille in Silber.

Mit zwei Zugaben verabschiedeten sie sich vom begeisterten Publikum.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.