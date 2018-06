1. Preis ging an Alexander Schrahböck. Er befasste sich mit „Lipopeptide aus Paenibacillus polymyxa CCI-25. Produktion, Extraktion und Analyse“. Betreut wurde er von Maja Plesko. Dotiert mit 2.500 Euro.

Der 2. Preis ging an Karoline Steinberger. Sie arbeitete an „Funcional Analysis of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenases in Arabidopsis thaliana and camelina sativa“. Betreut durch Dozentin Claudia Jonak. Dotiert mit 2.000 Euro.

Der 3. Preis ging an Lisa Quadlbauer. Sie befasste sich mit „Enzyme Responsive Chitosan Nanoparticles for the Dedection of Wound Infection and Targeted Drug Delivery“. Betreut wurde die Studentin durch Georg Gübitz Dotiert mit 1.500 Euro.