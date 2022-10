Schiele Award: 553 Künstler und 1.225 Werke

Durch das Ausbleiben des traditionellen Golfturniers legte der Rotary Club Tulln sein Augenmerk auf eine andere Initiative. So veranstaltete er zum ersten Mal das Charity- und Kunstprojekt „Schiele Award“. Dafür reichten insgesamt 553 Künstler 1.225 Werke, in Form von Malereien, Grafiken, Skulpturen, Fotografien und digitalen Kunstwerken ein.

Eine Jury prüfte und bewertete diese und bestimmte schließlich 30 Künstler mit 68 Werken, die nunmehr in den Ausstellungsräumen des Minoritenklosters in Tulln bis Freitag, 11. November, ausgestellt werden. Die Ausstellung mit Option zum Kauf bietet den Besuchern die Möglichkeit, Werke junger und etablierter Künstler zum Thema Egon Schiele zu erwerben. Der Reinerlös kommt gemäß den sozialen Grundsätzen des rotarischen Gedankens Familien in Not zugute.

Zusätzlich wurden vergangen Freitag, zu Beginn der Ausstellung, die drei besten Werke geehrt und mit einem Preisgeld von bis zu 10.000 Euro belohnt. So durften sich die Künstlerinnen Karin Frank (3. Platz), Maria Temnitschka (2. Platz) und Elisabeth von Samsonow (1. Platz) über die Ehre und das Preisgeld freuen.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch auf die wichtige Rolle Egon Schieles für Tulln hingewiesen. So betont Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Wir als Tullner tragen die Botschaft von Egon Schiele weiter und halten sein Vermächtnis.“

Generell zeigten sich der Bürgermeister und die Verantwortlichen des Rotary Clubs sehr zu zufrieden mit der Idee des Egon Schiele Awards, und hoffen, dass dieser nicht zum letzten Mal stattgefunden hat. Hierbei wurden vor allem das große Engagement aller Beteiligten und der große Anklang bei den Künstlern, der sich in den Zahlen der Teilnehmer widerspiegelt, gelobt.

