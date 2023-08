120 Ersthelfer beim Shutdown Festival

In zwei Schichten sorgten in Summe 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes für die sanitätstechnische Versorgung der Festivalgäste. Für die Behandlung kritischer Notfälle standen zwei Notärztinnen zur Verfügung. Fünf Fußtrupps patrouillierten am Gelände um bei kleineren Zwischenfällen rasch helfen zu können, drei mobile Bergetrupps unterstützten im Bedarfsfall beim Transport von Patientinnen und Patienten. Für dringende Abtransporte standen insgesamt zusätzlich sechs Rettungstransportwagen und ein Notarztwagen zur Verfügung.

Im Laufe der Veranstaltung wurden 160 Personen in der Sanitätshilfsstelle vor Ort versorgt. Bis auf 25 Patientinnen und Patienten, welche in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten, konnten alle Personen direkt vor Ort behandelt und wieder auf das Festival entlassen werden.

Einige Besucherinnen und Besucher nutzten auch die Möglichkeit, ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Rot-Kreuz-Krisenintervention zu führen.

Für eine Veranstaltung dieser Größenordnung waren die Einsatzzahlen beim Shutdown Festival wie auch die Jahre zuvor erfreulicherweise verhältnismäßig gering.

Insgesamt 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes waren beim Shutdown vor Ort. Foto: privat

Hier gehts zu den Fotos vom Festival!