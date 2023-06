St. Andrä-Wördern: Der Post droht das Aus, SPÖ sammelt Unterschriften

Erst wurde die Filiale in Hintersdorf zugesperrt, dann in Greifenstein. Und jetzt droht auch der Post in St. Andrä das Aus.

Ein Unternehmenssprecher erklärt das Vorgehen: „Nur wenn eine Postfiliale mindestens zwei Jahre rote Zahlen aufweist und einen negativen Ausblick hat – beides ist in St. Andrä-Wördern der Fall – können wir diese laut Postmarktgesetz bei der Regulierungsbehörde zur Schließung einmelden.“ Die Filiale habe dann drei Monate Zeit, um die Einmeldung zu überprüfen und zu widersprechen oder zu bestätigen.

St. Andrä wurde „aufgrund der wirtschaftlichen Situation am 12. Mai bei der Behörde zur Überprüfung eingereicht. Diese hat nun drei Monate zur Überprüfung Zeit, also bis etwa Mitte Augst. Erst dann können wir über etwaige weitere Schritte sprechen“, heißt es seitens der Aktiengesellschaft.

Post Partner statt Postfiliale?

Man wolle jedenfalls weiterhin als Post in der Region vertreten sein, wozu – laut Unternehmen – Post Partner eine „moderne und zeitgemäße Lösung sind. In St. Andrä-Wördern sind wir in entsprechenden Gesprächen. Es soll einen nahtlosen Übergang von der Postfiliale zum Post Partner geben.“

Besagte Gespräche werden mit der Gemeinde geführt. Dem Ortschef ist bewusst: Eine Postpartnerstelle würde wohl oder übel an der Gemeinde hängenbleiben: „Das wäre eine Katastrophe für die Gemeinde“, meint Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP), der die Personalsitutation anspricht: „Eine Poststelle zu betreiben ist aufwändig, wer soll das nebenbei machen?“

„Wir sind dran und nicht untätig“

Kann die Gemeinde noch etwas tun, um das Aus zu verhindern? „Gar nix“, bedauert der Bürgermeister, „das ist eine private Firma, die aus Kostengründen schließen will.“ Gespräche mit der Post finden noch diese Woche statt, dann wisse man mehr, sagt Titz, der vor einer Verunsicherung der Bevölkerung warnt. Er betont: „Wir sind dran und nicht untätig.“

Nicht untätig, das wollen auch die anderen Parteien nicht sein. Die SPÖ St. Andrä-Wördern sammelt Unterschriften gegen das Aus, in den ersten zwei Stunden wurden bereits 441 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. „Die Post erhöht ständig die Tarife, wälzt aber die Arbeit, die sie zu erledigen hat, auf kommunale Einrichtungen ab“, will Gemeinderat Alfred Stachelberger gegen die Ausdünnung ankämpfen, „ein Postamt ist aus sozialen, wirtschaftlichen und kommunikativen Gründen eine Notwendigkeit.“ Gerade im größten Teil des Ortes sei ein Postamt unbedingt erforderlich, meint Stachelberger.

Kritik auch von der FPÖ

Und ist damit nicht allein: FPÖ-Gemeinderat Markus Kolar kritisiert: „Während durch falsche Politik der Gemeindeführung Bauträger mit Wohnprojekten förmlich angezogen werden und Wachstum generiert wird, zieht sich die Post mit ihrem Kerngeschäft und Kernaufgabe Dienstleistung und Versorgung für die Bevölkerung immer mehr zurück. Hier versagt doch alles.“ Auch an der Post lässt Kolar kein gutes Haar: „Von geballter Serviceorientierung wie im eigenen Leitbild angegeben keine Spur, stattdessen werden hastig ,abgespeckte Postpartnerstellen' eingerichtet und die Gemeinden im Regen stehen gelassen.“