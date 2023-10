Rotes Kreuz Großweikersdorf bekommt einen Henry Laden

Eröffnung ist am 15. November Foto: RK Großweikersdorf

Werbung Jetzt mitmachen und gewinnen Anzeige Das Goldene Ähre Gewinnspiel von Hager!

D as Rote Kreuz bietet in seiner Secondhand-Boutique Damen-, Herren- und Kinderbekleidung und mehr zu günstigen Preisen an.