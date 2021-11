Henry Laden eröffnet im Frühjahr in Tulln: Ehrenamtliche gesucht

Der zweite Henry Laden des Roten Kreuzes im Tullner Bezirk entsteht nur wenige Gehminuten von der Tullner Innenstadt entfernt. Das helle und großräumige Geschäftslokal wird künftig eine Vielzahl an gut erhaltenen Gebrauchsartikeln wie Kleidung, Accessoires, Spielsachen, Bücher zu günstigen Preisen bieten. Der Start ist im Frühjahr 2022 geplant.

Der vor drei Jahren in St. Andrä-Wördern eröffnete Laden erfreut sich großer Beliebtheit. Ursula Mottl, Gesundheits- und Soziale Dienste an der Bezirksstelle Tulln, berichtet: „Wir haben sehr viele Stammkunden, die Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität legen und gerne bei uns einkaufen“.

Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt steht der humanitäre Gedanke des Roten Kreuzes im Mittelpunkt. Der Erlös des Henry Ladens kommt zweckgebunden der Spontanhilfe sowie weiteren sozialen Projekten im Bezirk Tulln zugute.

Online-Information für Personen, die das Projekt unterstützen wollen

Für den neuen Henry Laden sucht das Rote Kreuz Tulln nach motivierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diversen Bereichen (Warenmanagement, Transportlogistik, Verkaufsberatung, Verkauf & Kassa, usw.).

Am 26. November um 18 Uhr findet dazu ein Online-Informationsabend statt. Nach einer Anmeldung via E-Mail an gsd.tu@n.roteskreuz.at, wird der Teilnahmelink zugesendet.