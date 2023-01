Tullner Danubium: Maschek in Hochform

Werbung

Wenn Österreichs Bundespräsident Großbritanniens König Charles beim Videogespräch rät: „Ball flach halten!“, wenn Nationalratspräsident Wolfgang Sobotoka hinterlegt mit der passenden Videosequenz seine „Gegendgeschäfte“ erklärt, dann sind eindeutig Maschek am Werk.

Peter Hörmanseder und Robert Stachel blickten im Danubium mit „Das war 2022“ zurück auf wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres. Genial synchronisierten sie wieder Staatsoberhäupter, in- und ausländische Politiker – Bundeskanzler Karl Nehammer hatte besonders viel Auftritte – und auch den Papst.

Ein Angriff auf die Lachmuskeln der über 500 Besucherinnen und Besucher. Selbst für passionierte Willkommen-Österreich-Zuseher war viel Neues dabei.

Bis Ende Jänner bietet das Danubium noch vier weitere Kabarettabende. „Sachen, an denen man eh nicht vorbei kommt, sollte man mit Leidenschaft erledigen“ meint Thomas Maurer. Er ist mit seinem Programm „Zeitgenosse aus Leidenschaft“ am Freitag, 20. Jänner, zu Gast.

Am Samstag, 21. Jänner, geht es weiter mit Manuel Rubey und „Goldfisch“. Am Freitag der darauffolgenden Woche begibt sich Andreas Vitasek mit „Der Herr Karl“ auf die Suche nach der österreichischen Seele. Am Samstag, 28. Jänner, gibt Markus Hauptmann seine NÖ-Premiere von „Lang stirbsam – Showdown im Lehrerzimmer“. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr, mehr Informationen auf www.danubium.at .

