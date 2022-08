1938 gab's die ersten Maturanten am Tullner Gymnasium

Werbung

Es war das Jahr des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich, als in Tulln erstmals Maturazeugnisse ausgestellt wurden. Im September 1931 wurde die erste Höhere Schule des Bezirks, das Städtische Realgymnasium, im Gebäude der heutigen Volksschule in der Kirchengasse eröffnet. Es gab eine erste und eine zweite Klasse mit 62 Schülern (24 Mädchen, 54 Prozent der Schüler waren Tullner, 46 Prozent Auswärtige; Quelle: Wikipedia).

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Städtische Realgymnasium als „Staatliche Oberschule für Jungen“ weitergeführt. Rasch steigende Schülerzahlen in den Nachkriegsjahren erforderten den Bau eines neuen Schulgebäudes. 1954 übersiedelte das Gymnasium in die Konradgasse.

Seit dem Schuljahr 1965/1966 gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen einem neusprachlichen und einem naturwissenschaftlichen Zweig. Das gab der Schülerzahl einen weiteren starken Impuls, sodass mit dem Schuljahr 1970/1971 einige Klassen im Gebäude der heutigen Volksschule 2 in der Frauentorgasse untergebracht werden mussten.

Im Dezember 1971 beschlossen, erfolgte im November 1974 der Spatenstich für den Neubau an der Donaulände 72. Zu diesem Zeitpunkt zählte das Gymnasium 762 Schüler, davon 273 aus der Stadt Tulln. Seit dem Schuljahr 1980/1981 ist nun das Bundesschulzentrum der Standort für das Gymnasium und die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW).

Von 2009 bis 2013 kam es zu einer Sanierung und Erweiterung des Gebäudes. Im Schuljahr 2011/2012 besuchten 714 Schüler das Gymnasium. Der Ansturm in den letzten zehn Jahren - 983 Schüler im Schuljahr 2021/2022 - führte bald wieder zu Raumproblemen. Ab September wird ein Containerbau für sieben Schulklassen zur Verfügung stehen.

Absolventen in der Bundes- und Landespolitik tätig

Unter den vielen erfolgreichen Absolventen dieser Schule finden sich auch zwei prominente Politiker: Liese Prokop (geb. Sykora), Bundesministerin für Inneres und erfolgreiche Leichtathletin - Maturajahr 1959, und Erwin Pröll, ehemaliger Landeshauptmann von Niederösterreich - Maturajahr 1965.

