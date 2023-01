Aktivitäten im winterlichen Bezirk Tulln: Eislaufen ist beliebt

Werbung

Selbst bei typischem Wintersport wird man gleich fündig. Auf der 1.800 Quadratmeter großen Fläche der Kunsteisbahn Tulln kann man von November bis Februar täglich auf zwei Kufen übers Eis gleiten.

Die Tages-Öffnungszeiten wurden in dieser Saison von 8.30 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr, verlängert. Die während Corona eingeführte Zeitslot-Buchung ist nicht mehr notwendig.

„Aufgrund der großen Nachfrage werden zwei Eis-disco-Spezialtermine am 28. Jänner und 18. Februar jeweils 18.30 bis 21.00 Uhr angeboten“, informiert die Stadtgemeinde. Sie berichtet auch über eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz: Bisher zählte die Eiskunstbahn heuer 20.604 Besucherinnen und Besucher.

Das ist der Rekord der letzten vier Jahre und ein Plus von sechs Prozent gegenüber 2021/22. Während der Weihnachtsferien war sogar eine Steigerung von 26 Prozent zu verzeichnen. Franz Xaver Hebenstreit (TVP), Stadtrat für Museen, Tourismus und Freizeitbetriebe meint dazu: „Der Eislaufplatz wird sehr gerne in Anspruch genommen, die Gäste-Bilanz liegt sogar über den Zahlen von 2019.“

Und wie sieht es mit dem Skifahren aus? Viele Tullnerinnen und Tullner verbinden ihre ersten Schwünge mit der Skischule Haginger - früher am Josefsberg, jetzt auf der Gemeindealpe in Mitterbach. Angeboten werden hier nach wie vor Skikurse in den Ferien inklusive Bustransfer aus dem Bezirk Tulln und Privatstunden.

„Bei den Weihnachts- und Neujahrskursen waren wieder jeweils 20 bis 30 Teilnehmer dabei“, berichtet Peter Haginger. Jetzt hofft man auf Schneefall in den kommenden Wochen, damit der Kurs in den Semesterferien in winterlichem Ambiente stattfinden kann. Im Gegensatz zu den Radfahrern und Wanderern: Sie profitieren von den milden Temperaturen in diesem Winter und sind in großer Anzahl auch jetzt entlang der Donau, am Wagram, im Tullnerfeld und im Wienerwald unterwegs.

Wer mehr Herausforderung sucht, kann an Tagestouren der Tullner Sektion des Alpenvereins teilnehmen. Am 31. Jänner geht es von Gaaden auf den Anninger, Mitte Februar auf den Hohen Lindkogel. Der Alpenverein führt bis März auch neun unterschiedliche Skitouren durch. Von der Anfängerstrecke auf den Tirolerkogel bis zu mehrtägigen Touren mit Hüttenübernachtungen ist für jeden Schwierigkeitsgrad etwas dabei.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.