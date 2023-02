Bezirk Tulln: So klingt der Fasching in Handel & Gastro aus

Ein buntes Faschingsprogramm bietet die Rosenarcade am Samstag, 18. Februar von 10 bis 17 Uhr.

Für Spaß und Unterhaltung sorgen zahlreiche Stationen, unter anderem Kinderschminken, Hüte und Masken basteln, aber auch eine Kinderdisco und ein Geschicklichkeitsparcours, Weitere Attraktionen für die Besucherinnen und Besucher sind lustige Luftballonfiguren, eine einmalige Zaubershow, die Klein und Groß zum Staunen bringt, sowie die lustigen Faschingsumzüge durch das Einkaufszentrum um 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Am Faschingsdienstag, 21. Februar, gibt es in der Rosenarcade ab 10 Uhr – mit Unterstützung der NÖN – gratis Krapfen, solange der Vorrat reicht.

Das Kostümieren am Arbeitsplatz ist scheinbar nicht mehr sehr gefragt. In den Bankstellen der Raiffeisenbanken Tulln und Kirchberg wird man sich am Faschingsdienstag nicht verkleiden. „Vor Corona waren die Mitarbeiter maskiert. Dann kam die Pandemie und jetzt wird das differenzierter gesehen. Offenbar ist für viele das Thema Maske ausgereizt!“, meint Bankstellenleiter Otto Passecker schmunzelnd.

In den Geschäften am Tullner Hauptplatz reichen die Aussagen von „sicher nicht“ bis „das überlassen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, manche kostümieren sich gerne, manche lehnen das ab“. Ähnliches sagt Katharina Gfrerer, Centerleiterin der Rosenarcade: „Wir habe alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu angehalten sich zu verkleiden. Ich denke, dass einige dem nachkommen werden – sicher nicht alle.“

Im Gasthaus „Zum Goldenen Kreuz“ in Feuersbrunn wird am Faschingsdienstag auf Maskerade verzichtet. „Da gibt es eh schon genug für den Heringsschmaus vorzubereiten“, sagt Gastwirt Gerhard Bauer, der nach eigenen Angaben nicht so der Faschingsfanatiker ist.

