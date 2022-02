Königliche Töne, gutes Miteinander in Musikschulen des Bezirks Tulln

Etwa jeder zweite Schüler der Musikschule Tulln lernt ein Blechblas-, Holzblas- oder Schlaginstrument. Die Nachfrage nach Blasmusik-Unterricht ist groß. Bis zum Premieren-Auftritt in einer Kapelle müssen (Nachwuchs-)Musiker viel proben und üben. Die Musikschulen des Bezirks stehen ihren Schützlingen mit Rat, Tat und viel Fachwissen zur Seite.

Welchen Reiz haben Blasinstrumente? „Es ist der Klang, einfach königlich. Außerdem kannst du die Musik, die du erzeugst durch die Schwingungen spüren“, schwärmt Tullns Musikschuldirektor Karl Hemmelmayer, selbst Trompeter. Neben den besonderen Tönen steht auch das Gesellschaftliche im Fokus: „Ab dem ersten Unterrichtsjahr kann man in einer Gemeinschaft musizieren.“

Eine Win-win-Situation für Schulen und Kapellen

Und das ist es, was in den vergangenen Monaten pandemiebedingt gefehlt hat. Jetzt starten die Kapellen neu durch. Hemmelmayer: „Der soziale Aspekt in einem Orchester mitzuspielen ist nach der Corona-Pandemie wichtiger denn je.“

Das gemeinsame Musizieren hat im Bezirk einen hohen Stellenwert, sowohl bei der Ausbildung als auch später im Verein: „Die fünf Blasmusiken, die in unserem Einzugsgebiet sind, sind Kooperationspartner. Wir arbeiten gut zusammen, ist es doch eine Win-win-Situation. Wir bilden die Schülerinnen und Schüler aus, die später, nachdem sie in einem unserer sechs Nachwuchs- und Jugendblasorchester die ersten Schritte des Zusammenspieles erlernten, in einem Musikverein mitspielen“, erklärt der Leiter der Musikschule Tulln.

Lokale Zusammenarbeit spielt auch in der Musikschule Region Wagram eine wesentliche Rolle – hier werden Nachwuchsmusiker ausgebildet. Derzeit bildet die Musikschule vier Bläserklassen aus. Der Unterricht in Absdorf, Fels, Grafenwörth und Kirchberg erfolgt im Rahmen der Regelschule und am Vormittag.

„Nach den Bläserklassen erfolgt der Gruppenunterricht in der Mini- bzw. Juniorband. Übertrittsprüfungen wie Junior, Bronze, Silber und Gold werden jedes Jahr mindestens zwei Mal durchgeführt“, sagt Musikschuldirektor Markus Holzer.

Die gängigsten Instrumente an der MS Region Wagram sind Klavier, Gitarre und Blockflöte. Danach folgen Schlagwerk sowie Violine. Bei den Blasinstrumenten ist – da das Schlagwerk nicht zu den Blasinstrumenten zählt – die Trompete der Favorit, gefolgt von der Querflöte.

Danach folgen die Klarinette und das Saxophon sowie das Horn und die tiefen Blechblasinstrumente Tenorhorn, Posaune und Tuba. Holzer: „Oboe und Fagott werden in den Musikvereinen immer wichtiger und werden am Wagram ebenfalls angeboten.“

Auch Gewinner von Prima la Musica kommen aus den Musikvereinen. „Derzeit sind zehn aktive Schüler im Talenteprogramm des Landes NÖ. Diese jungen Talente haben bereits einen Landessieg erzielen können“, weiß Direktor Holzer.

Die landesweiten Auszeichnungen sind ein Ergebnis von viel Fleiß und Talent. Von der ersten Schnupperstunde bis zum NÖ-weiten Erfolg ist ein langer Weg – wo beginnt man am besten?

„Es ist ganz einfach, in diese Materie einzudringen“, wirbt Tullns Schulleiter Hemmelmayer. Zuerst hören und schauen, etwa auf der Homepage, dann schnuppern und probieren. Und schließlich: proben, proben, proben.

