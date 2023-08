„Rätsel Kreisverkehr“: ÖAMTC gibt Fahr-Tipps

Diese ÖAMTC-Aussendung ist prädestiniert für die Gartenstadt. Das Thema: „Rätselhafter Kreisverkehr – welche Regeln wirklich gelten.“ „Vielen ist nicht klar, dass es sich bei einem Kreisverkehr um eine ,normale Kreuzung' handelt, die lediglich im Erscheinungsbild anders ausgestaltet ist“, erklärt der Verkehrsclub.

In Tulln bekommen Fahrerinnen und Fahrer viel Übung in Sachen Kreisverkehr – schließlich gibt es im Stadtgebiet 27 davon. Sie sorgen für Sicherheit: Die Unfälle mit Personenschaden konnten, laut Studie aus dem Jahr 2013, um 45 Prozent verringert werden.

Vereinzelt kommt es trotzdem zu Unfällen, warnt der ÖAMTC: „Rund acht Prozent aller Unfälle mit Personenschaden im Bereich von Kreuzungen entfallen auf Kreisverkehre im Freiland, rund sechs Prozent auf solche im Ortsgebiet. Aufgrund der niedrigeren Geschwindigkeit gehen Unfälle in Kreisverkehren zwar meist relativ glimpflich aus, dennoch sollte es selbstredend gar nicht erst dazu kommen.“

Wichtig dafür: das richtige Verhalten. ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried gibt Antwort auf jene Fragen, die häufig für Unsicherheit und Verwirrung sorgen.

Wer hat beim Einfahren in den Kreisverkehr nun Vorrang? „Da der Kreisverkehr grundsätzlich wie eine normale Kreuzung behandelt wird, gilt die Rechtsregel, somit haben Einfahrende als Rechtskommende Vorrang", so der ÖAMTC-Rechtsberater. „Allerdings wird bei vielen Kreisverkehren der allgemeine Rechtsvorrang durch ein ,Vorrang geben'-Schild verdrängt – wer einfährt, hat also ,Nachrang'." Im Kreis befindliche Lenkerinnen und Lenker dürfen dann weder zum plötzlichen Bremsen noch zum Auslenken genötigt werden. „Gerade weil aber in der Praxis die Rechtsregel aufgrund von Beschilderungen vor Ort oftmals nicht gilt, heißt es, aufmerksam zu sein und bei jedem Kreisverkehr individuell auf die Vorrangsituation zu achten", appelliert Authried.

Wann und wo muss man blinken? Viele Fahrzeuglenkerinnen und -lenker blinken nicht beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr oder geben keine Handzeichen. Verglichen mit der Situation an „normalen" Kreuzungen sind es in Kreisverkehren fast vier Mal so viele „Nichtblinker". Authried stellt klar: "Die StVO gibt vor, dass eine Änderung der Fahrtrichtung anzuzeigen ist, damit sich andere Verkehrsteilnehmende darauf einstellen können. Wer also beabsichtigt, einen Kreisverkehr zu verlassen, muss dies rechtzeitig anzeigen."

Wer hat bei Schutzwegen und Radüberfahrten Vorrang? „Nicht selten führt ein Schutz- oder Radweg über Ein- und Ausfahrten eines Kreisverkehrs. Hier gilt es, Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrenden das ungehinderte und gefahrlose Queren zu ermöglichen", erläutert der ÖAMTC-Jurist.

Wie lange gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung, die direkt vor dem Kreisverkehr kundgemacht wird? „Ist vor einem Kreisverkehr eine zulässige Höchstgeschwindigkeit verordnet und entsprechend beschildert, so gilt dieses Tempolimit grundsätzlich bis zum Verlassen dieses Straßenzuges, also dem Einfahren in den Kreisverkehr", erklärt der Experte. Anderes kann gelten, wenn es sich um keinen „echten Kreisverkehr" handelt, sondern um eine Art „Mittelinsel", weshalb kein Einbiegen in einen anderen Straßenzug vorliegt oder anders ausgedrückt: sich der ursprüngliche Straßenzug durch den und nach dem Kreisverkehr fortsetzt. „Bei Zonenbeschränkungen, erkennbar am Zusatz ,Zone' unterhalb der kundgemachten Höchstgeschwindigkeit, gilt: Das festgelegte Tempolimit besteht auch nach dem Einfahren in den Kreisverkehr weiter, bis es mittels Beschilderung wieder aufgehoben wird", ergänzt Authried.

Was tun, wenn man die richtige Ausfahrt verpasst? „Wer es verabsäumt, den Kreisverkehr an der geplanten Ausfahrt zu verlassen, darf selbstverständlich noch eine Runde fahren. Keinesfalls sollte zurückgeschoben oder gar im Kreisverkehr umgedreht werden", so der Jurist abschließend.

Tulln und der Kreisverkehr

Die Gartenstadt setzt seit gut 30 Jahren auf Kreisverkehre – der erste, der Brunnen an der Kreuzung Hafenstraße/Donaulände, wurde 1990 errichtet. Mittlerweile zählt die Gemeinde 27 Kreisverkehre – erbaut in 27 Jahren (1990 bis 2017). Der (vorerst) letzte Kreisel ist in der Nussallee.