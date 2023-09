Bezirkshauptmann Andreas Riemer feierte in Absdorf seinen 60er

Seit rund 17 Jahren ist Andreas Riemer schon Tullner Bezirkshauptmann, jetzt feierte er im Landgasthaus Salomon in Absdorf seinen 60. Geburtstag. „Ich habe heute Freunde versammelt, mit denen ich viel zu tun hatte und hoffentlich auch noch zu tun haben werde. Das wichtigste Geschenk für mich ist, dass ihr da seid und wir Zeit miteinander verbringen“, bedankte sich der Jubilar bei seinen Festgästen.

Bezirkshauptmann Andreas Riemer mit Gattin Marianne und den Söhnen Leonhard (links, mit Johanna) und Sebastian (rechts, mit Elisa). Foto: Thomas Peischl

Eigentlich hätten es ja nur zehn Jahre im Bezirk Tulln werden sollen, getreu der Vorgabe von Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, dass Bezirkshauptleute unter 60 Jahren, flexibel bleiben sollen. „Aber dann kam die Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung dazwischen“, erinnerte sich Riemer, die neue Landeshauptfrau habe das dann offensichtlich nicht mehr so eng gesehen, „und was soll ich sagen, mir gefällt es nach wie vor im Bezirk inklusive Klosterneuburg. Er floriert und es geht immer etwas weiter.“ Die Arbeit mache nach wie vor Spaß, auch dank aller Mitkämpferinnen und Mitkämpfer.

Gleich zu Beginn des Festes spielte der Musikverein Absdorf ein Ständchen bevor Riemer selbst ein Stück dirigieren durfte. Eine Aufgabe, die der Hobbymusiker (er spielt regelmäßig und gerne Klavier) souverän bewältigte. Dass Riemer seit kurzem auch ein neues Hobby hat, auf das er sich gerade intensiv vorbereitet, verriet Bürgermeister Georg Hagl: „Da arbeitet man das ganze Jahr zusammen, aber letztlich ist es gar nicht so leicht, etwas zu finden, das man einem Bezirkshauptmann schenken kann.“ Glücklicherweise habe ihm aber ein Vögelchen gezwitschert, dass Riemer gerade die Ausbildung zum Jäger mache.

Der Musikverein Absdorf spielte dem Jubilar ein Geburtstagsständchen. Foto: Thomas Peischl

Daher hatten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Absdorf bis Zwentendorf zusammengelegt, um dem Waidmann in spe eine nagelneue Flinte zu schenken. „Wir wünschen dir viele schöne Stunden“, sagte Hagl, der das Geschenk gemeinsam mit seinen Amtskollegen Franz Dam und Marion Török überreichte. Nachsatz: „Und damit kannst du auch jedes Mal, wenn du in die Natur gehst an deine Bürgermeisterinnen und Bürgermeister denken.“

Unter den zahlreichen weiteren Gratulantinnen und Gratulanten waren u.a. auch Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl, Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart und Langenlebarns Garnisonskommandant Reinhard Kraft.