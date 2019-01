„Das Leben des Komponisten Ignaz Josef Pleyel steht für eine internationale Karriere, die in Niederösterreich ihren Ausgang nahm. Wir nehmen damit unsere Aufgabe und Verantwortung wahr, das Andenken an einen großen Namen unserer Musikgeschichte hochzuhalten“, begründet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre Initiative für die finanzielle Unterstützung.

Mit dieser Zusage nimmt der im heurigen Jahr geplante Zubau beim Pleyel Kulturzentrum konkrete Formen an. Ein neuer Cateringbereich soll die Einnahmen erhöhen und dadurch die Erhaltung von Museum und Kulturzentrum langfristig sicherstellen.

Die Kosten für den Zubau betragen 180.000 Euro. Die Finanzierung teilt sich auf das Land NÖ, die Gemeinde Großweikersdorf, private Spenden und Crowdfunding auf.

„Ich brauch noch die Gemeinde im Boot“, hofft Adolf Ehrentraud, der Präsident der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG) auf weitere Unterstützung. Der Gemeinderat stimmt über die Höhe Ende Jänner ab.

Bis dahin widmet sich die IPG einer ihrer Hauptaufgaben, die Werke Pleyels möglichst oft zu spielen. Sie sind bei den zwei Neujahrskonzerten am 12. Jänner im Haus der Musik in Grafenwörth und bei der Matinee am 27. Jänner im Pleyel Kulturzentrum zu hören.

Im Pleyel Kulturzentrum kommen im heurigen Jahr circa 30 Konzerte zur Aufführung.