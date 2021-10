Pleyel Kulturzentrum: Konzertsaal auf der Kippe

Anfang des Jahres beschloss der Großweikersdorfer Gemeinderat, den neuen Zubau des Kulturzentrums mit 200.000 Euro, verteilt auf fünf Jahre, zu fördern. Als Bedingung wurde das Zustandekommen eines Nutzungsvertrages mit der örtlichen Blasmusik gestellt. Auch die anderen ortsansässigen Vereine sollten den neuen Saal nutzen können. Da eine zusätzliche Förderung des Landes von einer Einigung mit der Gemeinde abhängt, muss die Einigung noch dieses Jahr erfolgen, da sonst die Förderzusage ausläuft.

Bei ihrer Generalversammlung kam allerdings die Ignaz Pleyel Gesellschaft (IPG) zu dem Beschluss, den Vertrag mit der Gemeinde in der vorliegenden Form nicht zu unterfertigen. Der Grund ist die Angst, dass langfristig vom Pleyel Kulturzentrum nur der Name bleibt und es ansonsten den Zweck eines örtlichen Vereinshauses erfüllen soll.

„Wenn wir den Vertrag unterfertigt hätten, wären wir zeitlebens geknebelt und entrechtet gewesen.“ Adolf ehrentraud Präsident IPG

Im Protokoll der Generalversammlung der IPG ist dazu folgendes notiert: „Wenn wir den Vertrag unterfertigt hätten, wären wir zeitlebens geknebelt und entrechtet gewesen.“ So stößt man sich daran, dass man den Vereinen auch eine Mitbenutzung der Küche einräumen müsste sowie einen Raum, wo die Blasmusik ihre Instrumente lagern könne. Auch wird vom Präsidenten, Adolf Ehrentraud, beklagt, dass man nicht mehr die Kontrolle über den eigenen Veranstaltungskalender hätte und so einen Verlust an Einnahmen hinnehmen müsste. So ist ihm vor allem der Passus im Vertrag, dass nicht nur Blasmusik und Gesangsverein, sondern jedwedem ortsansässigen Verein Zugang gewährt werden müsse, ein Dorn im Auge.

Auf Nachfrage bekräftigte der Bürgermeister der Marktgemeinde, Alois Zetsch, dass die Gemeinde zu ihrer Förderzusage stehe, allerdings: „Wir haben damals einen Gemeinderatsbeschluss gefasst, wo verschiedene Dinge genau aufgeführt sind, die in dem Vertrag enthalten sein müssen, an das sind wir gebunden. Vor allem geht es darum, dass die Vereine, die dort Veranstaltungen machen, ihr eigenes Catering machen wollen. Auch geht es um Terminvereinbarungen, da die IPG darauf besteht, kurzfristige Änderungen im Terminkalender vorzunehmen, sollten sich größere Gruppen anmelden. Das ist natürlich nicht akzeptabel.“ Einem Vertragsgegenentwurf, der zwar eine kostenlose Benutzung der Räumlichkeiten für Vereine vorsieht, in dem aber das Catering weiterhin von der IPG übernommen wird, wird somit die Gemeinde nicht zustimmen.

Es bleibt abzuwarten, ob in der knapp werdenden Zeit doch noch ein Vertrag zustande kommt.