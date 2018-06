Was entsteht, wenn sich Stimme und Scherzdrüse vereinen? Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, die an der Mailänder Scala ebenso zu Hause ist, wie in der Metropolitan Opera in New York, traf bei einem Interview auf Alfred Dorfer, Kult-Satiriker, Schauspieler und Doktor der Philosophie.

Zwei Welten prallten zusammen, dargestellt im Programm: „Der Tod des Pudels“, das nun im idyllisch gelegenen Pleyel Kulturzentrum zum ersten Mal vor Publikum aufgeführt wurde.

Verschmelzung von Kammermusik und Komik

Das Konzert bot eine absolut gelungene Verschmelzung von Kammermusik und Komik, und gewährte dem Publikum ganz nebenbei Einblicke in zwei Lebensgeschichten und Genres.

Während Kirchschlager ihre wunderbare stimmliche Vielfalt eindrucksvoll unter Beweis stellte, zwirbelte Dorfer mit humorvoller Unbeschwertheit den roten Faden, schlüpfte leichtfüßig in unterschiedliche Rollen und verband so die Perfektion klassischer Musik mit der Leichtigkeit einer kabarettistischen, szenischen Darstellung.

Die Höhepunkte: ein gemeinsames Brahms-Duett, ein zweistimmiger Jodler (Franz Böhm), sowie der Moment, in dem Dorfer am Camillo Pleyel-Flügel den britischen Weltklasse-Pianisten Julius Drake ersetzte.