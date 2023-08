Dopplerhütte hat geschlossen

Adrian Varendorff zeigt sich enttäuscht über das vorzeitige Aus der Dopplerhütte. Foto: Monika Gutscher

Im Vorjahr kaufte die Unternehmerfamilie Varendorff die Dopplerhütte. Mit viel Engagement und großen Plänen belebten die Varendorffs den lang geschlossenen Bikertreff. Mit einer Imbisshütte am Parkplatz wurden die zahlreichen Biker, Oldtimer-Fans und Benzinbrüder am Dopplerhüttenareal versorgt. Dieses Angebot an den Sommerwochenenden wurde rasch und sehr gut angenommen. Daher ist es für viele nun überraschend und enttäuschend, dass nun ein jähes Ende gesetzt wurde.

Auf Facebook veröffentlichten die Betreiber der Dopplerhütte, dass sie leider anlässlich einer nicht näher spezifizierten „Lärmerregung im Bereich der Dopplerhütte“ und „unter Beobachtung von Anrainern stehen“, umfangreiche Strafandrohungen der Gewerbebehörde gegenüber Adrian Varendorff langten ein. „Ob es an der Gesetzeslage, der spezifischen Interpretation der Behörde, einzelnen Querulanten in der Nachbarschaft, sonstigen Interventionen oder tatsächlich nur an unserer zu weit gefassten Auslegung, der vor ein paar Monaten erlangten neuen Betriebsanlagengenehmigung liegen mag, können wir ohne neuerlichen Gerichtsentscheid wohl nicht sagen.“ Daher ziehen die Varendorffs einen vorläufigen Schlussstrich.

„Wir können mit den Vorstellungen der Behörde leider nicht kostendeckend wirtschaften“, erklärt Adrian Varendorff. Somit hatte der Buffetwagen vergangenes Wochenende zum letzten Mal geöffnet.

„Mehr als acht Plätze wurden nie genehmigt“

Die Bezirkshauptmannschaft ist Gewerbebehörde – also bei Bewilligungen betreffend Gewerben zuständig. Gastronomische Tätigkeiten sind daher im Regelfall bei der Bezirkshauptmannschaft zu melden und es ist eine Betriebsanlagengenehmigung dafür erforderlich. Dazu erläutert Bezirkshauptmann Andreas Riemer: „Es wurde ein kleines Gastgewerbe, also der Imbisswagen mit bis zu acht Verabreichungsplätzen, genehmigt.“ Diese maximale Platzanzahl sei jedoch realitätsfremd. Daher müsse man eine Genehmigung, die natürlich mit Umständlichkeiten verbunden ist, einholen. Infos hierfür findet man in der Infobox.

Weniger Lärmerregung durch Motorräder

Königstettens Bürgermeister Roland Nagl sagt: Die Motorräder sind da, egal ob die Dopplerhütte offen oder geschlossen ist.“ Die Community sei sensibilisiert. Die Exekutive zeigt hohe Präsenz. „Die Lärmthematik wird man nicht gänzlich ausschalten können, da Lärm und dessen Auswirkungen immer ein subjektives Empfinden des Einzelnen ist“, meint Königstettens Vizebürgermeister Ronald Gutscher. Auch die Dopplerhütten-Betreiber sagen: „Die von der BH Tulln in den Raum gestellte Lärmerregung betrifft diesmal explizit nicht die Motorräder. Wie auch ein Nachbar hier gepostet hat, ist der Motorlärm auf der Strecke dieses Jahr gegenüber den Vorjahren zurückgegangen, dies wurde uns auch aus der Gemeinde bestätigt. Danke an alle Biker für die Disziplin. Wir denken, dass die Beziehung Biker/Gemeinde eigentlich auf einem guten Weg war.“

Bezirkshauptmann Andreas Riemer sagte weiters: „Ich bin natürlich interessiert daran, dass die Dopplerhütte wieder belebt wird.“ Auch Roland Nagl ist überzeugt davon, dass bei einem guten Willen, „es sicher möglich ist, auf der Dopplerhütte einen ordnungsgemäßen Betrieb zu führen“. Die Betreiber der Dopplerhütte erklärten auf Facebook, dass sie allen Fans der Dopplerhütte, das Areal weiter zugänglich halten wollen, in welcher Form, durch wen und ab wann dies geschehen wird, wissen sie derzeit noch nicht. „Vielleicht müsst Ihr in Zukunft Essen & Trinken selbst mitnehmen oder es stellen sich jemand anderer der Herausforderung oder…. Wir halten Euch hier jedenfalls am Laufenden.“