Keine Gnade für die Waden in Königstetten

Inspirierende Welten erschließen sich jenen, die das größte Glück auf zwei Rädern empfinden: Die Natur genießen, die Bewegung und die wunderbaren sinnlichen Wahrnehmungen. Radfahren ist beinah eine Lebenseinstellung. Den Fahrtwind spüren, die Seenlandschaft zieht vorbei, jedes Weizenfeld im Blickwinkel, den Waldduft in der Nase. Für alle Arten der Fortbewegung auf zwei Rädern gibt es zahlreiche Radwege und Mountainbike-Trails. Sehr aktiv mit vielen Radlern ist der Mountainbike-Treff des Königstettner Alpenvereins: Der MTB-Treff führt regelmäßig Touren am Abend, an Wochenenden und auch mehrtägige Touren durch.

Ausfahrten in drei Gruppen von „gemütlich“ bis „sportlich“

Jeden Mittwoch (bei Schlechtwetter Verschiebung auf Freitag) treffen sich die Mountainbiker um 18 Uhr am Hauptplatz Königstetten. Die Ausfahrt dauert ca. zwei Stunden, grundsätzlich gibt es drei Gruppen, von „gemütlich“ bis „sportlich“, sodass jeder seinen Ambitionen entsprechend die passende Gruppe finden sollte. Die Sonntags-Ausfahrten finden grundsätzlich jeden ersten Sonntag im Monat (bei Schlechtwetter Verschiebung um eine Woche) statt. Weitere Infos findet man auf der Homepage: www.alpenverein.at/koenigstetten.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.