Neue Gartenradtouren in Tulln und Umgebung

Für viele Bewohner des Bezirks ist das Fahrrad ohnehin das ganze Jahr über ihr Begleiter im Alltag. Aber mit den steigenden Temperaturen und der sprießenden Natur sind jetzt wieder all jene unterwegs, die Radfahren als ihr Hobby nennen, die sportlichen Radrennfahrer genauso wie die flotten E-Biker. Für diese Zielgruppe gibt es seit heuer drei neue Radrouten von 67 bis 80 Kilometern Länge. Hier wird das Thema Garten entlang der Donau, an der Traisen, im Tullnerfeld und am Wagram auf neue Weise erlebbar. Ausgangspunkt für alle drei Rundtouren ist der Gästehafen an der Donaulände in Tulln.

Tolle Touren zu Kunstwerken und Aussichtspunkten

Wenn man Richtung Westen startet, führen alle drei Strecken zunächst zu den Tullner Gartenkunstwerken „Green White Art – A Tribute to Egon Schiele“, „Conversation – Der philosophierende Affe“, „Nimm dir Zeit“ und „Graffiti in der Au“ sowie zur Garten Tulln. Nach einigen Kilometern am Donauradweg zweigt die Rosentour ab Richtung Atzenbrugg, zu Baumlehrpfad und Schloss. Am weiteren Weg kommt man zu den Schaugärten von Starkl, Praskac und Weber sowie durch den Auwald Greifensteins.

Auf der Pappeltour kommt man nach Zwentendorf, Traismauer, Herzogenburg, Sitzenberg-Reidling und Rust im Tullnerfeld und bisweilen an bis zu 40 Meter hohen Pappeln vorbei. Auf der Sonnenblumentour entdeckt man nach dem Überqueren der Donau die Weidenpracht in Altenwörth, die Aussichtswarte Fels am Wagram, den Obstgarten und den Alchemistenpark in Kirchberg am Wagram und den Pfarrgarten in Königsbrunn.

Bei einer Pause im Alchemistenpark kann man Obstvielfalt entdecken. Foto: Günter Rapp

Zurück an der Tullner Donaulände warten dort noch die beeindruckenden „Baumkunstwerke“, der Urwelt-Mammutbaum, der Götterbaum, der Blauglockenbaum, der Silberahorn und der Tulpenbaum, oder auch die Picknick-Wiese.

Steigende Tendenz bei Radtoursimus

Diese Radtouren sind sicher auch für so manchen Radtouristen attraktiv. Donau Niederösterreich Tourismus sieht eine steigende Tendenz und nennt Zahlen aus dem Jahr 2021 (Jene für 2022 sind erst Ende Apriloder Anfang Mai verfügbar.): Am Donauradweg waren niederösterreichweit rund 730.000 Radfahrer unterwegs. Eine Frequenzzählung in Greifenstein registrierte am linken Donauufer 86.831 Radfahrer, am rechten 200.052.

Der Bezirk ist für fahrradaffine Gäste und Einheimische gut gerüstet. Für einen schnellen Check des Fahrrads oder eine Reparatur kann man sich an acht Fachgeschäfte wenden. Vier Service-Stationen helfen rund um die Uhr bei kleinen Pannen. Es gibt drei Fahrad-Verleihstationen und zwölf Nextbike-Standorte im Bezirk. Detaillierte Information und Prospektmaterial gibt es beim Tourismusbüro Tullner Donauraum am Minoritenplatz in Tulln oder auf www.donau.com.

