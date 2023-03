Garten Tulln-Gärtner arbeiten auf Hochtouren

Die Garten Tulln zählt zu den meist besuchten und bekanntesten Ausflugszielen des Landes. Am Samstag, 8. April, startet sie in ihre 15. Saison. Schon jetzt werden viele Vorbereitungen getroffen, Schaugärten um- und neugestaltet. Insbesondere sind es Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, die die 70 Schaugärten der „Natur im Garten“-Erlebniswelt besonders prägen.

„Die Zeit bis zur Eröffnung ist die gestalterische Hochsaison für unsere Gärtnerinnen und Gärtner. Damit ist sichergestellt, dass pünktlich zur Öffnung zu Ostern alle Besucherinnen und Besucher die gewohnt hohe Qualität der Landesgartenschau erleben können“, sagt Geschäftsführer Franz Gruber.

Und zu gestalten gibt es mehr als genug. Rund um den Lesegarten der NÖN wird die Ruhe- und Erholungsfläche erweitert. In diesem Bereich wird es in der neuen Saison erstmals eine Präsentation der NÖ Holzindustrie zu sehen geben. Ein weiterer Schwerpunkt wird 2023 dem Thema Insekten gewidmet, konkret mit einem neuen Schmetterlingsgarten. „Auch die Landarbeiterkammer wird ihren Garten neu gestalten und der Digitalisierungsgarten wird in Abstimmung mit dem Haus der Digitalisierung ein Update erhalten“, berichtet Gruber.

Neu im umfangreichen Sortiment ist der geführte Rundgang „Heimische Bäume und ihre Geschichten“. Dabei entdecken Besucherinnen und Besucher Baum- und Sträucherraritäten wie die Hängeblutbuche und erfahren, welcher sich als Schattenbaum oder als besonders hitzetolerant eignet.

„Und wer sich jetzt für eine Saisonkarte entscheidet, kann auch noch Geld sparen“, empfiehlt Gruber. Denn noch bis Freitag, 7. April, sind Saisonkarten zu vergünstigten Vorverkaufspreisen erhältlich. Nähere Informationen dazu und zum gesamten Angebot finden Sie auf www.diegartentulln.at.

