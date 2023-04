In Zwentendorf wurde Müll gesammelt

Sogar bei Regenwetter traf sich eine Gruppe von Menschen, um Müll in Zwentendorf zu sammeln. Mit dabei war Bürgermeisterin Marion Török und der zuständige Umweltgemeinderat Michael Grubmüller, der sich um Utensilien und Verpflegung kümmerte. Die Initiatorin dieser Aktion war die N.U.N.-Gruppe der Vitalen Gemeinde (Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit). Bürgermeisterin Marion Török dazu: „Verunreinigung ist kein Kavaliersdelikt, das muss in die Köpfe der Umweltsünder, die achtlos Plastik, Aludosen oder Papier in die Natur werfen.“

Viele Gruppen oder Feuerwehren sammelten bereits in den elf Dörfern der Marktgemeinde Zwentendorf Müll. Diese Aktion soll Anstoß geben, auch privat beim Spazierengehen Müll zu sammeln. Utensilien, Säcke, Handschuhe und Warnwesten sind im Bürgerservice der Marktgemeinde Zwentendorf abholbereit.

