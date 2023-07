2021 besuchte Anton Mandl zusammen mit anderen früheren Kameraden den Schneeberg, wo sie 80 Jahre davor ein Winterlager der Hitlerjugend abgehalten haben. Mit viel Emotion spricht Anton Mandl von der damaligen Zeit. So war er 16 Jahre alt, als sich seine noch nicht ausgebildete Einheit in Linz den Amerikanern ergab. Nach dem zweiten Weltkrieg nutzte die verbliebene Gruppe einige Gelegenheiten, um wieder zum Schneeberg zurückzukehren. Beim letzten Treffen nimmt Anton Mandl sogar eines seiner wertvollen Sammelstücke mit: ein Grammophon, mit dem in der Kirche damalige Lieder gespielt wurden.

Generell ist Anton Mandl leidenschaftlicher Sammler. So besitzt er dutzende Radios, von den verschiedensten Jahrzehnten und selbst reparierte Gramophone. Das älteste stammt hierbei aus den 1920er Jahren. Seine großzügige Schallplattensammlung reicht sogar bis in das 19. Jahrhundert zurück. Auch heute noch besuchen er und seine Lebensgefährtin Flohmärkte, um neue Geräte anzuschaffen und zur reparieren.