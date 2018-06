Die Konradgasse soll saniert werden, was sowohl bei Kanal- und Wasserleitungen als auch beim Straßenbelag dringend notwendig ist (die NÖN berichtete). Offen ist nach wie vor, was mit dem Altbaumbestand geschehen soll, der die Gasse zur Lindenstraße (oder eigentlich -allee) von Tulln macht.

| NOEN

Auf Wunsch von Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP) findet daher am 4. Juli um 18 Uhr eine weitere Anrainerversammlung statt. Bis dahin wird auch ein Gutachten des Baumsachverständigen Rainer Prosenz vorliegen. Zwei der betroffenen Anrainer sind die Gemeinderäte Herbert Schmied (NEOS) und Gustav Rödl (Grüne). Sie wollen sich für den Erhalt von möglichst vielen Altbäumen einsetzen.

„Ich bin kein Baumumarmer“, schickt Schmied in Anspielung auf seinen ehemaligen Bundesparteichef voraus, „und ich will auch nicht grüner sein als die Grünen, aber es ist mir ein Anliegen, dass dieses Thema auf einer möglichst breiten Basis betrachtet wird.“

Natürlich sei die Straße mittlerweile hügelig, was die maschinelle Reinigung von Lindenabfällen durch die Stadtgemeinde erschwere. „Der Hauptnachteil für manche Anrainer ist der Schmutz, für die Stadtgemeinde bedeutet das Zusatzkosten und -aufwand“, so Schmied. „Dann ist da noch der Sicherheitsaspekt“, setzt Rödl nach. Heutzutage müssten sich Kommunen mehr denn je gegen drohende Klagen absichern.

Altbäume als Klimaschützer

Aber in diesem Spannungsfeld dürfe man nicht auf die wichtige Rolle von (Alt-)Bäumen als Klimaschützer vergessen (siehe Infobox). „Und dann ist da noch der Wohlfühlwert von Bäumen, der sich nur schwer in Euro beziffern lässt“, sagt Schmied, der niemanden aufregen, aber sehr wohl zum Nachdenken anregen will: „Mir ist wichtig, dass genau geprüft wird, welcher Baum noch vital ist und wo besser gefällt und nachgepflanzt wird.“

Genau das soll die Arbeit von Rainer Prosenz sicherstellen. Der Baumexperte hat die erste Begutachtung absolviert. „Ich bemühe mich, möglichst viele Altbäume zu erhalten. Klar ist: Wenn man das will, dann muss man ihnen die Möglichkeit geben zu wachsen“, betont Prosenz. Das heißt, man müsse Wurzelräume schaffen, für eine der Linden beispielsweise mit einer Oberfläche von knapp vier mal zwei Metern (was von Baum zu Baum unterschiedlich ausfällt). Eine Maßnahme, die Geld und Parkplätze kostet.

„Unbestritten ist, dass unser Klima trockener und heißer wird. Die Niederschlagsereignisse werden seltener und intensiver“, erklärt Prosenz. Umso wichtiger sei es, dem Baumsterben in den Städten entgegenzuwirken.