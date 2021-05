Heuer werden rund 2,5 Mio. Euro in den Straßenbau fließen, Radwege und Straßenbeleuchtung inkludiert. Bis 2023 wird die Stadt rund fünf Mio. Euro für die Sanierung der Straßen der Innenstadt locker machen. Diese ist neben der Sanierung der Langenlebarner Straße das zweite aktuelle Großprojekt der Stadtgemeinde.

Die Sanierung eines einzigen Straßenkilometers – in Minimalvariante ohne besondere Gestaltung – kostet derzeit rund 1,7 Mio. Euro. Die Länge aller Gemeindestraßen zusammen genommen beträgt 115 km. „Obwohl wir wissen, dass wir nie fertig werden, arbeiten wir stets weiter. Aktuell schaffen wir mit der Langenlebarner Straße und der Innenstadt zwei Großprojekte parallel“, erläutert Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Die Einbauten in der Innenstadt, die Gasleitungen der Netz NÖ GmbH und die städtischen Wasser- und Kanalleitungen, sind teilweise bis zu 40 Jahre alt und müssen getauscht werden. Da hierfür die Straßendecke großflächig geöffnet werden muss, wird im Zuge dessen auch der in vielen Bereichen bereits sehr in Mitleidenschaft gezogene Straßenbelag erneuert und teils auch der Straßenraum neu gestaltet. Das Projekt „Innenstadtsanierung“ wird in Abstimmung aller beteiligter Partner in den Jahren 2021 bis 2023 in mehreren Etappen umgesetzt.

Die größte Umgestaltung wird in der Kirchengasse rund um die erweiterte Egon Schiele Volksschule passieren: In den kommenden Wochen wird die Stadtgemeinde zwischen Kirche und Volksschule einen großen, barrierefreien Platz mit Sitzmöglichkeiten und naturnahen Grünflächen gestalten, der für SchülerInnen, Eltern und alle Bürger nutzbar wird.

Die Sanierung der Gemeindestraßen ist eine laufende Pflichtaufgabe der Gemeinden. Die Abnutzung durch motorisierten Verkehr, notwendige Einbauten-Arbeiten und sonstige Einflüsse machen den Oberflächen zu schaffe. So zeigt eine frisch sanierte Straße im Durchschnitt nach ca. 20 Jahren bereits wieder mittelstarke Abnutzungserscheinungen. Die Kosten summieren sich, denn ein Meter Straße in Norm-Ausführung (ohne Kanal, Begrünung und mit nur minimalem Gehsteig) kostet in der Herstellung rund 1.700 Euro.