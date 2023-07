Forstinger setzt Maßnahmen um Fortbestand zu sichern

Über Forstinger: Seit 1962 ist Forstinger der führende österreichische Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile mit rund 90 Mio. Jahresumsatz, mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 86 Filialstandorten in ganz Österreich, an die 84 Fachwerkstätten angeschlossen sind. Zukünftig will man verstärkt auf klimaschonende Mobilitätslösungen setzen.

Von der Schließung betroffene Filialen: Hagenbrunn, Imst, Murau, Pinkafeld, Ried/Innkreis, St. Johann/Tirol, Traisen, Traiskirchen, Vomp, Waidhofen/Thaya und Zistersdorf. Ansprüche der Kunden auf eingelagertes Eigentum bleibt selbstverständlich gewahrt (z.B Reifendepots). In den Werkstätten werden bestehende Aufträge abgearbeitet, aber keine neuen Aufträge mehr angenommen.