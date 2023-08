Sautrogrennen: 40 Teams kämpften um den Sieg

Mit dem Ziel das Sautrogrennen nicht gar zu ernst zu machen, heißt es in Langenlebarn nicht nur die schnellste Zeit anzuvisieren, sondern auch das beste Kostüm bzw. den besten Auftritt hinzulegen.

Dies nahmen sich die meisten der 40 Teams zu Herzen und verkleideten sich in unterschiedlichster Art und Weise. So durfte das zahlreich erschienene Publikum mitansehen, wie sich ein Team als Menschenfresser verkleidete. Andere hatten die Idee als Schildkröten, oder Mario und Luigi anzutreten. Auch Prinzessin Elsa und der Schneemann Olaf aus dem Film Froozen durften nicht fehlen. Für die Bierfans war das Team Wieselburger mit riesigen aus Bierdosen gebauten Hüten sicher das Richtige.

Trotz des Spaßes rund um die Kostüme kam das Rennen nicht zu kurz und so wetteiferten die meisten Teams ehrgeizig um den Sieg. Schlussendlich konnten die Dorflacken Turtles mit einer Zeit von zwei Minuten und 21 Sekunden das Rennen für sich entscheiden. Der Sieg aus dem Damen und Mixed Team Wettbewerb ging an das Team Scream mit einer Zeit von zwei Minuten und 26 Sekunden.

Für andere war es jedoch nicht so einfach die Dorflacke zu überwinden und wurden, wie Obmann der Dorferneuerung Langenlebarn und Vizebürgermeister Wolfgang Mayrhofer es ausdrückte zum Opfer der Dorflacke. So kenterte gleich das erste Team und musste das Rennen vorzeitig abbrechen. Die Herzogenburger, die wie der Name des Teams schon verrät extra aus Herzogenburg angereist sind kamen nach einem Wassergang sogar auf die Idee den Sautrog umzudrehen und so weiter zu fahren.

Mit einem rechnete nicht einmal die Rennleitung: Das Sautrogrennen wurde sogar von einem Junggesellinnenabschied besucht, das gleich sieben Teams stellte.

Zum Schluss kam dann die große Überraschung. Franz Weidl und Anton Buchinger, die letztes Jahr als Team die Rekordzeit von einer Minute und 50 Sekunden aufstellten, drehten zusammen eine Ehrenrunde, die nicht in die Wertung mit einfloss. Sie legten jedoch wieder eine unglaubliche Zeit von einer Minute und 53 Sekunden hin.

Nach der Siegerehrung bedankte sich Wolfgang Mayrhofer bei allen, die beim Rennen geholfen haben und bemerkte: „So eine Veranstaltung ist auf so einem Platz nicht so einfach. Wir haben hier normalerweise keinen Strom und auch die Infrastruktur, wie ein Kanal ist nicht vorhanden. Da ist wirklich das ganze Team gefragt. Auch ohne die Sponsoren wäre das alles nicht möglich.“