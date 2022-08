Premieren und Rekord in Langenlebarn

Mehr als 60 freiwillige Helfer, 32 Teams und hunderte begeisterte Zuschauer, das sind die Eckdaten eines actionreichen Samstagnachmittags an der Dorflacke in Langenlebarn.

Geprägt war es von zwei Premieren: Das Team "Tullner Dachspatzen 3" kenterte schon am Start (das gab es in der Geschichte des Langenlebarner Sautrogrennens noch nie, siehe Video), konnte das Rennen aber mit viel Einsatz neu aufnehmen und beenden. Und erstmals startete außerhalb der Wertung auch ein Dreierteam, was im nächsten Jahr vielleicht schon Schule machen soll.

Ein Rekord für die Schulbücher

Noch spektakulärer war aber der Rekord, den Franz Weidl und Andi Buchinger als Team "Hosenscheißer" aufstellten: Sie absolvierten den Parcours auf der Dorflacke in der Fabelzeit von 1 Minute und 50 Sekunden. Damit unterboten sie den bisherigen Rekord um ganze sieben Sekunden. Moderator Micheal Pimiskern dazu: "Man wird die Schulbücher neu schreiben müssen. Das erste, das die Kinder in der Volksschule Langenlebarn künftig lernen werden, ist dieser Rekord."

Der Obmann der Dorferneuerung Langenlebarn, Vizebürgermeister Wolfgang Mayrhofer sagte nach der Siegerehrung: "Wer das Areal kennt weiß: Hier ist normalerweise nichts, kein Strom, keine Infrastruktur..." Daher sprach er sowohl der Vielzahl von Sponsoren als auch den Helfern (mehr als 60 waren in den grünen Leiberln der Dorferneuerung im Einsatz) ein großes "Dankeschön!" aus. Beeindruckt zeigte sich auch Bürgermeister Peter Eisenschenk und zwar von den Teilnehmern und Kostümen, aber auch von "der Leistung der Dorferneuerung rund um Wolfgang Mayrhofer".

Ergebnisse Männer:

1. "Hosenscheißer" (Franz Weidl, Andi Buchinger) 1 Min 50 Sek

2. "Die Trasdorfer Oldies" (Johann Sprengnagel, Hermann Ganser) 2:25

3. "Ninja war i a moi" (Christian Resch, Jürgen Zanzinger) 2:35

4. "Gnant 4" (Chrstof Rochla, Christopher Flieder) 2:43

5. "Die Tullner Dachspatzen 1" (Christian Hofbauer, Aleksander Tomic) 2:54

6. "Vogelscheuchen" (Benny Kuhn, Andreas Sappert) 2:57

7. "Breitwieser Umwelttechnik 1" (Gerald Hawelka, Max Doppler) 3:01

8. "Tullnerfelder Ultras" (Felix Sappert, Valentin Fenzl) 3:02

9. "Die Beachboys" (Martin Sarközi, Dominik Wild) 3:09

10. "Die Untalentierten" (Patrick Enzmann, Michael Groschopf) 3:10

Ergebnisse Mixed/Damen:

1. "Lewana Mundi" (Nina Wentseis, Felix Zanzinger) 2:54

2. "Ingos Flamingos" (Bettina Hisböck, Laura Tremi) 3:04

3. "Gnant 5" (Roman und Elena Bichler) 3:07

4. "Die Highlanders" (Doris und Kati Reinprecht) 3:43

5. "Team Strolch" (Emily Peel, Antonia Bartl) 3:45

6. "Gnant 1" (Claudia Zöllner, Sylvia König) 3:53

7. "Supermario und Luigi" (Alexandra Elpel, Marvin Kreilach) 4:16

8. "Wünsch dir was" (Sabrina Furtlehner, Simon Spalenka) 4:29

9. "Gnant 3" (Sabrina Albrecht, Michelle Fischer) 5:23

10. "Heidi und Geißenpeter" (Elfriede Ulrich, Roland Karas) 6:54

Ergebnisse Kostümbewerb:

1. "Vogelscheuchen"

2. "Hosenscheißer"

3. "Ingos Flamingos"

4. "Heidi und Geißenpeter"

5. "Ninja war i a moi"

