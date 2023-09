Einblicke bei Balance

Balance - Leben ohne Barrieren - unterstützt Menschen dabei, ihr Leben als selbstbestimmte, eigenverantwortliche Bürgerinnen und Bürger aktiv zu gestalten. Im Wohnhaus in Maria Ponsee leben Menschen in Vollbetreuung und die dazugehörende Tagesstätte bietet allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnhauses eine Beschäftigungsmöglichkeit, die zusätzlich auch externen Menschen angeboten wird.

Druiden beschützen Menschen

Mit dem Tag „Schau Schau“ wurde das neue Kunstwerk von Barbara Plak präsentiert. Sie ist eine externe Nutzerin der Tagesstätte Balance in Maria Ponsee und macht mit ihren außergewöhnlichen Installationen schon lange auf sich aufmerksam. Seit einem Jahr arbeitet Barbara Plak an ihrem Projekt „Figuren an der Frischluft“ – es sind Druiden, die Menschen beschützen sollen. Barbara Plak hat einen eigenen Raum in der Tagesstätte, wo sie in Ruhe mit ihrer Kunsttherapeutin Katja Marina Baccetti und dem Ruhepol Alois Maurer an ihren Kunstwerken arbeitet. Zum Tag der offenen Tür kamen viele Besucher, auch Bürgermeisterin Marion Török zeigte sich von der Ausdauer der Künstlerin Barbara Plak begeistert.