Kirchberger Alchemistenpark startet in den Frühling

Jetzt kann die neue Saison im Alchemistenschaugarten beginnen. Spätestens bei den Gartenschautagen im Juni können Nankingkirschen, Weichseln und Maulbeeren verkostet werden.

Bei schönstem Wetter und guter Stimmung fanden sich zahlreiche Garteninteressierte bei der schon zur Tradition gewordenen Pflegeaktion im Alchemistenpark ein. Obstfreundinnen und –freunde aus dem Waldviertel, aus Klosterneuburg und den umliegenden Gemeinden führten gemeinsam einen fachkundigen Obstbaumschnitt durch, banden die Beerenranken auf und bereiteten die vielen Beete für die Frühlingspflanzung.

Mit neu gepflanzten Bäumen wie der seltenen Kernlosen Mispel und den in der Region Wagram noch unbekannten Japanischen Marillen gibt es in den kommenden Jahren weitere fruchtige Attraktionen.

Siegfried Tatschl, der die Pflegeaktion leitete, wird im April eine Einladung bei den Deutschen Baumpflegetagen in Augsburg wahrnehmen. „Mit einem Vortrag zur ,Essbaren Stadt – Verkosten erwünscht! ' Das Modell Kirchberg am Wagram soll so den Deutschen Städten schmackhaft gemacht werden“, sagt Tatschl.

