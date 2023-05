Bezirk Tulln zeigt seine schönsten grünen Oasen

Eine optimale Gelegenheit, die Gartenstadt in voller Blüte zu erleben, bieten die NÖ Schaugartentage am Wochenende vom 20. und 21. Mai unter dem Motto „Frühlingsfreuden“. Es warten unter anderem exklusive Einblicke in grüne Oasen, ein ArtWalk an der Donaulände, eine Kräuter-Wanderung sowie Gartenwissen aus erster Hand. Der Alchemistenpark in Kirchberg am Wagram bietet Führungen durch die essbare Landschaft und ein Gartenfrühstück. Das gesamte Programm mit den Eintrittspreisen gibt es auf www.tulln.at/gartenstadt.

Gartenradtouren in und rund um Tulln

Für bewegungshungrige Gartenfreunde gibt es drei neue Gartenradtouren. Ausgehend von Tulln machen sie das Thema Garten auf neue Weise erlebbar. Entlang der Sonnenblumen-, Pappel- und Rosentour radelt man vorbei an Gartenerlebnissen, Garten- und Baumkunstwerken, Schaugärten und Gartenbaubetrieben. Aufgrund der Länge sind die Routen ideal für eine Tagestour mit dem E-Bike. Zwei Touren führen von Tulln Richtung Tullnerfeld, eine Tour führt nördlich der Donau in das Weinbaugebiet Wagram.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.