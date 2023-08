Besucherstopp bei Shutdown Festival: 2.500 Fans mussten daheim bleiben

Das jährliche Shutdown-Festival am AKW-Gelände hinterlässt heuer einen bitteren Nachgeschmack. Witterungsbedingt musste der Veranstalter den Einlass stoppen, 2.500 Fans, die Tickets hatten, waren gezwungen, umzukehren und daheim zu bleiben.

„Die Regenmengen waren lokal schon so stark und ungewöhnlich groß, dass wir leider bezüglich der Flächen, vor allem der Parkflächen, eine konzeptuelle Änderung machen mussten“, erklärt Manuel Reifenauer, Geschäftsführer der Veranstalterfirma Independent Event GmbH. Die Parkplatzsituation war letztlich ausschlaggebend für den Aufruf, nicht mehr zum Festival anzureisen: „Wir haben schon sehr früh unsere Reserveflächen aktiviert und die waren dann nach zwei, zweieinhalb Stunden Anreise auch nicht mehr befahrbar. Das trübt natürlich die Bilanz“, bedauert Reifenauer.

Er betont gleichzeitig: „Im Veranstaltungsgeschäft gilt: Safety first, die Sicherheit geht immer vor! Gemeinsam mit den Behörden, die in Zwentendorf bei jeder Veranstaltung konstruktiv und super mit uns zusammenarbeiten, ist dann die Entscheidung getroffen worden, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, wenn man weiterhin Besucherinnen und Besucher aufs Gelände lässt und die Parkflächen weiter beparkt werden.“ Das hätte auch Einsatzkräften die Zufahrt blockiert. Der Stopp war „durchaus unpopulär, aber alternativlos notwendig“, weiß der Geschäftsführer.

Mail mit Infos zur Ticket-Refundierung

Etwa 2.500 Besucherinnen und Besucher konnten deshalb nicht zum Festival. „Sie haben gestern (Dienstag, Anm.) schon eine Email bekommen mit Informationen, wie mit ihrem Ticket umgegangen wird. Sie können unkompliziert eine Rückzahlung der Ticketgelder beantragen“, schildert Reifenauer und verspricht, „wir gehen davon aus, dass jeder, der das macht, spätestens zehn Tage später das Geld von seinem Ticket am Konto hat. Was ich zusätzlich noch sagen kann: Wir würden uns natürlich freuen, wenn sie unser Festival wieder besuchen. Dass da ein großer Ärger dahintersteht, ist völlig verständlich. Ich verstehe jeden Besucher, jede Besucherin, die nicht kommen konnte, das ist eine bittere Erfahrung. Was uns bleibt ist, dass wir uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen können, aber wieder betonen müssen, dass die Entscheidung leider im Sinne der Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher alternativlos war.“

Der Parkplatz hat der Witterung nicht standgehalten. Das Festivalgelände aber schon: „Man muss als Veranstalter differenzieren zwischen Sauwetter und Unwetter. Unwetter hat eine Nicht-Nutzbarkeit des Geländes zur Folge oder stellt ein Sicherheitsrisiko dar, ein Sauwetter ist einfach nur unangenehm am Festivalgelände. Es war ein bisschen gatschig und schlammig, wenngleich der Großteil der Flächen schon befestigt ist. Es ist ein bisschen ein Wasser gestanden, aber das stellt in dem Fall kein Sicherheitsrisiko dar, deshalb haben wir das Festival auch so am Gelände ruhig zu Ende geführt.“

13.800 Fans trotzten dem Wetter

Und das mit rund 13.800 Fans. Ein kleiner Lichtblick für Reifenauer: „Wir merken, dass die Marke Shutdown sich über die Jahre sehr gut etabliert hat. Zu sehen, wie die jungen Leute trotz der widrigen Wetterbedingungen feiern - das ist schon ein schönes Bild. 14 Grad und nahezu Dauerregen, gepaart mit noch ein bissl einem Wind haben der Stimmung keinen Abbruch getan.“

Partystimmung ist auch nächstes Jahr wieder angesagt, die 7. Edition des Shutdown Festivals findet am Samstag, 3. August 2024, statt. Traditionellerweise hätte der „Limited Loyalty Pre Sale“ schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten sollen. Aber: „Das hat sich für uns in dem Fall nicht richtig angefühlt, dass wir schon in den Vorverkauf gehen von neuen Tickets bevor wir den Tickethaltern von nicht genutzten 2023er-Tickets Informationen geben können, wie weiter mit den Tickets zu verfahren ist. Deswegen haben wir das kurzerhand abgesagt und verschoben.“ Neuer Termin für den Pre Sale: morgen, Donnerstag, 10. August, 19 Uhr. Mehr Infos: https://www.shutdownfestival.at/

Für 2024 hofft man auf bessere Bedingungen. Reifenauer: „Wir waren jetzt fünf Jahre verwöhnt mit wirklich tollem Wetter. Wir sind ja eigentlich alle Salzburger und das Unternehmen ist in Salzburg ansässig und wir waren immer der Meinung, dass in Niederösterreich bessere Bedingungen herrschen, als in Salzburg. An dem Samstag hat es uns leider erwischt.“ Also: Daumen Drücken für das nächste Jahr.

Polizei und BH loben die Zusammenarbeit, 23 Führerscheinabnahmen

Apropos nächstes Jahr: „Anregungen und Rückmeldungen für 2024 bitte uns mitteilen“, appelliert Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl. Von heuer zieht sie eine positive Bilanz: „Ich möchte mich bei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Der Einsatz war aufgrund der Wetterverhältnisse nicht einfach und die Kooperation mit allen Organisationen funktionierte beispielhaft.“ Die im Schlamm auf der Ackerparkplatzfläche hängengebliebenen Fahrzeuge wurden durch Traktoren bis in die frühen Vormittagsstunden geborgen.

„Ich bedanke mich bei allen eingesetzten Kräften, besonders auch bei Manfred Henninger Manfred von der Bezirkshauptmannschaft für die professionelle Zusammenarbeit“, so die Bezirkspolizeikommandantin. Und Bezirkshauptmann Andreas Riemer fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen mit dem Veranstalter und der Bezirkshauptmannschaft funktionierte einwandfrei. Großen Dank für den gelungenen Ablauf der Veranstaltung."

Fiegl lobt auch die „professionelle Umsetzung des Verkehrskonzepts“: „Die gut koordinierten Verkehrsleitmaßnahmen und die Kontrollen mit den Suchtmittelanzeigen spiegeln ein großes Engagement wider.“ 23 Lenkerinnen und Lenkern wurde im Zuge der Verkehrskontrollen der Führerschein abgenommen - 21 wegen Suchtmittel, zwei wegen Alkohol. Vier Personen wurden nach dem Führscheingesetz angezeigt.