Sommerspiele mit Hugo von Hofmannsthal

Werbung

2020 mussten die Sommerspiele Schloss Sitzenberg aufgrund der Pandemie abgesagt werden, 2021 konnten sie nur im kleineren Rahmen und unter strengen Sicherheitsauflagen stattfinden. Daher ist die Vorfreude auf die diesjährige Sommersaison im Team um Regisseur Martin Gesslbauer groß. „Mit Blick auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine und das große Leid der Menschen kann man natürlich auch hierzulande unmöglich von Normalität oder einem unbeschwerten Sommer sprechen. Wir versuchen uns mit unserem Ensemble aber ganz auf die künstlerische Arbeit zu konzentrieren, um dem Publikum zumindest für einige Stunden eine anregende Auszeit von den weltpolitischen Sorgen zu ermöglichen.“

Mit „Der Unbestechliche“ steht ein Stück auf dem Programm, das dieses Jahr nicht nur ein Jubiläum feiert. Auch sind die Bezüge zu aktuellen Themen offensichtlich. Dazu erklärt Gesslbauer: „Warum ‚Der Unbestechliche‘ gerade 2022 auf unserem Spielplan steht? Das liegt zum einen daran, dass Hugo von Hofmannsthal im Sommer vor genau 100 Jahren gerade dabei war, sein Lustspiel zu verfassen. Zum anderen daran, dass Bestechlichkeit doch insbesondere in letzter Zeit leider ein allgegenwärtiges und im Übrigen parteiübergreifendes Thema geworden ist.“ Der besondere Reiz am ‚Unbestechlichen‘ besteht für den Regisseur, der auch als Intendant fungiert, darin, die Bedeutung von Werten wie Treue, Integrität und Loyalität in den Vordergrund zu stellen. „Im Umkehrschluss darf man als Regisseur aber zugleich Abgründe wie Betrug und Verrat aufzeigen.“

Die Premiere, gleichzeitig der Startschuss zum niederösterreichischen Theatersommer, findet im Schloss Sitzenberg am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr statt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.