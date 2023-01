Jungwinzer-Wettbewerb: Felser startet jetzt durch

Werbung

Die nächste Einzelverkostung bei Österreichs JungwinzerInnen-Wettbewerb findet am Dienstag, 10. Jänner, mit Finalist Robert Wimmer jun. aus Fels im Gergely’s statt. Das Motto des jungen Winzers aus Fels am Wagram lautet: „Qualität beginnt im Weingarten“. Verkostet wird in zwei Durchgängen um 17 und um 19.30 Uhr mit fixen Sitzplätzen. Voranmeldung unter info@schlossquadrat.at.

Bereits zum 13. Mal wird im Wiener Schlossquadrat das Weintalent des Jahres gesucht. Ins Finale geschafft hat es aus der Weinbauregion Wagram neben Robert Wimmer auch der Feuersbrunner Jungwinzer Florian Bauer.

Die Initiative zur Förderung junger Weintalente wurde 2009 vom Gastronomiebetrieb Schlossquadrat in Kooperation mit dem Salon Österreich Wein ins Leben gerufen.

